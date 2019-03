Rathenow

„Ich bin die Christel von der Post“ oder „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ sind so populäre Lieder, dass sie auch viele Nicht-Klassik-Fans kennen. Sie gehören zur Musik in der Operette „Der Vogelhändler“. Nun gastierte das Nordharzer Städtebundtheater im Kulturzentrum mit dieser populären Operette Carl Zellers.

Im Zentrum der idyllischen Komödie steht ein Liebespaar. Christel ( Bénédicte Hilbert), sie ist die Dorfpostmeisterin. Adam ( Tobias Amadeus Schöner) ist ein Vogelhändler aus Tirol. Verwickelt in romantische Komplikationen am Hofe des Kurfürsten, endet nach einer Reihe von Intrigen und Missverständnissen für beide alles glücklich.

Trotz krankheitsbedingt „dezimiertem“ Damenchor begeisterte das Ensemble die zirka 250 Zuschauer im Theatersaal. Auch dass die Stimme des Tenors Schöner angegriffen war, war nicht zu spüren. Die Operette „Der Vogelhändler hatte im September 2018 in Quedlinburg Premiere. Andrea Moczkos Inszenierung verlegt die Handlung, mit kleinen ironischen Seitenhieben, in die 1950er Jahre.

Das im Jahr 1919 gegründete Nordharzer Städtebundtheater hatte das Stück mit dem Orchester unter Leitung von Jan Rozehnal, dem Opernchor mit zusätzlichen Sängern und dem Ballett wieder aufgenommen.

„Ein schöner Abend, es war herrlich“, sagte eine Rathenowerin nach der zweistündigen Aufführung. Unter vielen Zuschauern waren auch einige jüngere. So wie Celine Pierzinski. „Musicals habe ich schon einige gesehen“, so die Rathenower Abiturientin. „Aber dies ist meine erste Operette. Es ist etwas Anderes und man muss sich erst einmal in die Handlung reinfinden.“

Celine spielte selbst bereits in einigen Musicals der Musik- und Kunstschule Havelland mit. Im neuen Stück „Stage Teens“, das im September im KuZ Premiere hat, spielt sie auf Grund der schulischen Belastung mit den Abiturprüfungen nur eine Nebenrolle. „Nach dem Abi würde ich am liebsten auch beruflich auf die Bühne. Aber als Künstlerin ist die Situation mit Engagements nicht einfach“, schwankt Celine noch bezüglich ihres beruflichen Wegs nach dem Abitur.

Die im Januar 1891 im „ Theater an der Wien“ in Wien uraufgeführte Operette in drei Akten des österreichischen Komponisten Carl Zeller spielt in der Rheinpfalz, Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Liedtexte stammen von Moritz West und Ludwig Held. „Der Vogelhändler“ basiert auf dem französischen Theaterstück „Das Gänsemädchen“ aus dem Jahr 1857.

Die populäre Operette gehört zu dem halben Dutzend Operetten, die sich seit der Uraufführung ununterbrochen im Repertoire deutschsprachiger Bühnen behauptet haben. Die Handlung wurde in Deutschland mehrmals, so 1953 und 1962, mit den damals bekanntesten Schauspielern, wie Ilse Werner und Cornelia Froebess, verfilmt.

Carl Zeller (1842 bis 1898), von Beruf Jurist, komponierte sein Leben lang nur nebenberuflich. Als Vertreter der „Goldenen Operettenära“ um 1860 bis 1900, steht sein musikalisches Werk dennoch in einer Reihe der drei Großmeister der klassischen Wiener Operette, Carl Millöcker, Franz von Suppé und Johann Strauss.

