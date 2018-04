Rathenow

Der Gang zum Jobcenter gehört zu den Dingen, die wohl jeder versucht zu vermeiden. Für Christina Lyss-Busch und Nicole Eichstädt ist dieser Weg Alltag. Die 37-jährige Lyss-Busch leitet seit 2016 das mit 84 Mitarbeitern größte Jobcenter des Landkreises in Rathenow. Nicole Eichstädt ist seit einem Jahr Sachgebietsleiterin und für 16 Mitarbeiter verantwortlich.

Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt bei 41 Jahren. 80 Prozent der Mitarbeiter sind Frauen. „Es ist ein sehr sozialer Job, wir haben jeden Tag mit Menschen zu tun, müssen mit deren Sorgen und Nöten umgehen können“, so die 37-jährige Amtsleiterin. Es geht längst nicht mehr nur um die Bearbeitung von Anträgen und die Berechnung von Leistungen.

„Vor ein paar Jahren bestand die Hauptaufgabe darin, am Rechner nach offenen Stellen zu suchen, sie auszudrucken und den Menschen mitzugeben. Heute sind wir praktisch gefühlte Sozialarbeiter und arbeiten zudem sehr eng mit lokalen Unternehmen zusammen“, sagt Nicole Eichstädt.

Die erste Anlaufstelle für Bürger befindet sich im Rathaus in der Berliner Straße. Wer Unterstützung braucht, wendet sich zunächst dort hin. Zehn Mitarbeiter beantworten hier Fragen, zahlen Geld aus, geben GEZ-Befreiungen und Mobilitätstickets raus und vermitteln in nachgeordnete Sachgebiete.

Das Jobcenter Rathenow Im Landkreis Havelland gibt es drei Jobcenter, eins in Falkensee, eins Nauen und eins in Rathenow. Das Jobcenter Rathenow ist aufgeteilt in die Bereiche Servicestelle, inklusive Ausbildungsvermittlung, Arbeitgeberservice sowie Vermittlung von anerkannten Flüchtlingen. Dazu kommen die Vermittlung in Arbeit und die Leistungsgewährung. 84 Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der Menschen im westlichen Havelland – Rathenow, Premnitz, Milower Land, Rhinow, Nennhausen. 2017 betreuten die Mitarbeiter in Rathenow im Durchschnitt 3920 Menschen, davon 490 Flüchtlinge. 810 erfolgreiche Vermittlungen verzeichnete das Amt im letzten Jahr.

Auch leistungsrechtliche Fragen werden nach Möglichkeit hier geklärt, um den Bürgern den Weg in den Grünauer Fenn zu ersparen. Dort sitzen die Vermittler, Leistungssachbearbeiter und die Amtsleitung.

45 000 Beratungsgespräche führen die Mitarbeiter jedes Jahr, nicht immer verlaufen diese entspannt. Die Leiterin spricht von zum Teil heftigen verbalen Auseinandersetzungen. Mehrfach musste sie Strafanzeige erstatten. Respektlosigkeit und Aggressivität, die sich oft verbal entlädt, nehmen zu. Deshalb werden die Kollegen regelmäßig geschult, um deeskalierend einwirken zu können.

In schwierigen Fällen werden Gespräche auch zu zweit geführt. Aufgrund der vielen Vorfälle, die es auch in anderen Jobcentern gab, hat der Landkreis Anfang des Jahres ein Sicherheitsbüro eingerichtet, in dem Mitarbeiter durch eine Glasscheibe vom Bürger getrennt sind.

Die Arbeit im Jobcenter Rathenower ist anders als in Falkensee

Alle drei Jobcenter des Landkreises arbeiten familienorientiert, dass heißt, es wird nicht nur die Einzelperson, sondern die gesamte Familie betrachtet. So soll vermieden werden, dass eine Mutter in eine Vollzeitstelle gedrängt wird, die nur Teilzeit arbeiten kann, weil ihr Mann einen 4o-Stunden-Job hat und sie sich um die Kinder kümmern muss.

Zudem gibt es viele Familien mit mehreren Kindern, in denen Mutter und Vater arbeiten, das Einkommen aber dennoch nicht zum Leben reicht. 15 Prozent der Leistungsberechtigten im gesamten Landkreis sind sogenannte Erwerbsaufstocker. Wenngleich die Jobcenter des Kreises ähnlich arbeiten, unterscheiden sie sich dennoch.

„In Rathenow betreuen wir viele Menschen, die sehr lange arbeitslos sind. In Falkensee dagegen haben Bürger allein aufgrund der besseren Arbeitsmarktlage bessere Chancen. Dazu kommt die Mobilität. In Falkensee können sie in den Zug steigen und nach Potsdam oder Berlin fahren. Wer im Milower Land oder Rhinow wohnt, hat es deutlich schwieriger“, weiß Eichstädt.

Christina Lyss-Busch (r.), Leiterin des Jobcenters Rathenow, im Gespräch mit Sachgebietsleiterin Nicole Eichstädt. Quelle: Christin Schmidt

Es sind schlichtweg Personen mit anderen Biografien die in Rathenow betreut werden, was wiederum ein anderes Arbeiten erfordert.

Sehr oft müssen erst Probleme wie Sucht, finanzielle Schwierigkeiten oder mangelnde Sozialkompetenzen bewältigt werden, bevor eine Vermittlung erfolgen kann.

„Dreiviertel der Menschen, die wir betreuen, haben gesundheitliche Einschränkungen und oft gibt es Motivationsprobleme“, so Lyss-Busch. Die Vorstellungen, die einige von der Arbeit haben, würden nicht mehr der Lebenswirklichkeit entsprechen. „Wenn jemand sich nicht motivieren kann, am Morgen aufzustehen oder acht Stunden in einer Weiterbildung zu sitzen, investieren wir keine Steuergelder in eine Qualifizierung“, erklärt die Amtsleiterin.

Bewerber abzulehnen, kann sich kaum noch ein Arbeitgeber leisten

ür diese Fälle gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, bei denen es darum geht, die Menschen erst einmal dazu zu bringen, aufzustehen und eine Stunde am Tag oder wenigstens einmal pro Woche zu erscheinen. Dass sich viele Menschen angesichts von Schlagzeilen wie „500 neue Stellen zu vergeben“ fragen, warum es noch so viele Arbeitslose gibt, weiß Christina Lyss-Busch.

„Wer sich aber mit den einzelnen Schicksalen beschäftigt, wird schnell verstehen, dass eine erfolgreiche Vermittlung enorm aufwendig ist. Von mehreren Tausend Menschen kommen vielleicht 20 in Frage, davon haben zehn keine Lust, fünf fangen an und mit viel Unterstützung bleibt einer dabei.“

Dennoch ist sie optimistisch. „Bewerber abzulehnen, können sich Unternehmen kaum noch leisten. Sie sind bereit, Kompromisse einzugehen. Irgendwann haben vielleicht alle die Chance, in Beschäftigung zu kommen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen so zu stabilisieren, dass sie einen 40-Stunden-Job durchhalten.“

Von Christin Schmidt