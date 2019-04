Rathenow/Märkisch Luch

Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger hat den Vorwurf zurückgewiesen, die Stadt Rathenow sei bei der Forderung nach einer besseren Bahnverbindung auf der Linie Rathenow – Berlin zu passiv. Unter anderen hatte Daniel Golze, Chef der Linksfraktion in der Stadtverordnetenversammlung, bemängelt, dass sich die Verwaltungsspitze nicht vehement genug für eine Taktverbesserung auf der Linie RE 4 einsetze.

Seeger verweist auf einen Brief, den er Ende März an Infrastrukturministerin Kathrin Schneider geschickt hat. Darin habe er noch einmal ausdrücklich darauf gedrungen, zu prüfen, ob eine Taktverdichtung in den pendlerstarken Zeiten realisiert werden könne.

Brief an die Ministerin

Der Ausbau der Lehrter Stammbahn bis zum Jahr 2034 sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, heißt es in dem Schreiben sinngemäß. Allerdings sei es verständlicher Wunsch der Havelländer, eine zeitnahen Verbesserung der Verbindung zu erreichen. „Der lange Umsetzungszeitraum des Projektes ’Ausbau Lehrter Stammbahn’ von 15 Jahren mit der Aussicht, dass bis dahin keine Verbesserungen im Nahverkehr eintreten,..., ist der Bürgerschaft im Westhavelland schwer zu vermitteln“, heißt es in dem Schreiben.

De ICE-Trasse bei Nennhausen. Sie soll um ein Stammbahngleis ergänzt werden. Quelle: Markus Kniebeler

Ganz konkret wird die Frage formuliert: „Kann die DB Netz AG im Auftrag des VBB prüfen, ob eine Taktverdichtung des RE 4 schon jetzt in den pendlerstarken Zeiten möglich ist?“ Außerdem will der Bürgermeister wissen, ob die Erweiterung des Bahnhofs Spandau in den Ausbauplanungen der Länder Brandenburg/ Berlin eine Rolle spiele. Die Beseitigung dieses Nadelöhrs ist die Voraussetzung dafür, dass im Falle einer Taktverdichtung die Züge zwischen Rathenow und Berlin ohne Wartezeiten verkehren können.

Er habe den havelländischen Landrat vom Brief an die Ministerin in Kenntnis gesetzt, sagt Seeger. Und dies mit der Bitte verbunden, der Landrat möge sich als Gesellschaftervertreter des Landkreises Havelland im VBB dafür einsetzen, die Möglichkeiten einer Taktverdichtung prüfen zu lassen.

Mit dem Landrat auf einer Linie

Bei Roger Lewandowski rennt Seeger damit offene Türen ein. Erst am Dienstag hatte dieser im Rahmen eines Arbeitsbesuches des Landeskabinetts im Schloss Ribbeck die Frage der Bahnanbindung thematisiert. Und hatte vom Ministerpräsidenten volle Rückendeckung erhalten. „Wir sind uns mit dem Landrat einig, dass der Schienenpersonennahverkehr gestärkt werden muss. Wir werden uns beide dafür einsetzen, dass die Planungen der Deutschen Bahn zum Ausbau der Linie RE 4 schneller voran kommen“, hatte Dietmar Woidke versprochen.

„Wir müssen bei der Forderung nach Verbesserungen des Bahnverkehrs als Region auftreten und mit einer Stimme sprechen“, sagt Ronald Seeger. Die Bahnlinie Rathenow-Berlin sei für Menschen aus dem gesamten Havelland von großer Bedeutung. Deshalb habe er bereits Ende 2017 mit der Nennhausener Amtsdirektorin Ilka Lenke im Land darauf gedrängt, die Bahnverbindung zwischen Rathenow und Berlin bei den Ausbauplänen nicht zu vergessen.

Information der Amtsdirektorin

Die Verbesserung der Bahnverbindung war am Dienstag auch Thema in der Gemeindevertretersitzung von Märkisch Luch. Amtsdirektorin Ilka Lenke informierte die Abgeordneten über den Ausbau. „Die Streckenabschnitte Buschow und Nennhausen werden ab 2026 ausgebaut, das wird dann ein paar Jahre dauern.“ Das Fertigstellungsdatum 2034 sei sehr spät, darum werde sie nicht nachlassen, mehr Tempo einzufordern. „Wir haben Unterstützung von vielen Seiten, auch vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Christian Görke.“ Vielleicht gelinge es, schneller einen dichteren Takt zu bestimmten Tageszeiten umzusetzen.

Von Markus Kniebeler und Joachim Wilisch