Rathenow

Auch in Zeiten von Netflix und Co gehört das Haveltorkino zu den gefragtesten Kultureinrichtungen der Stadt Rathenow. Die Filmvorführungen sind nach wie vor gut besucht und das soll auch künftig so bleiben, sagt Hans Clemens.

Der Berliner ist seit einem Jahr Geschäftsführer der Lichtspielhaus Rathenow GbR sowie der Betreibergesellschaft der Haveltorkino Rathenow GmbH.

Nachdem Daniel Golze, Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtparlament, vergangene Woche auf Facebook über einen möglichen Verkauf des Kinos schrieb, stellt Clemens nun klar, die Rathenower müssen nicht um ihr Kino bangen.

Seit fast einem Jahr Geschäftsführer

„Es ist richtig, dass die Gesellschafter der GbR seit einiger Zeit versuchen aus Alters- und privaten Gründen, das Objekt zu verkaufen. Ob es tatsächlich dazu kommt, steht noch nicht fest. Eines kann ich aber sagen, nach außen hin wird sich nichts verändern. Das Kino bleibt ein Kino“, verspricht der Berliner.

Wie seine Vorgängerin Christl Schneewind hatte auch er keine Erfahrung mit der Kino-Branche als er die Geschäftsführung im April 2018 übernahm. „Das ist auch nicht entscheidend. Wichtig sind unsere vier Mitarbeiterinnen vor Ort und auf die können wir uns verlassen“, betont Clemens.

Zu den vier Mitarbeiterinnen gehört Franziska Ladewig. Die 31-Jährige übernahm im November 2016 die Leitung des Filmtheaters. „Für uns hat sich im letzten Jahr eigentlich nichts verändert. Unsere Stammgäste sind uns treu geblieben und das Kino ist nach wie vor gut besucht“, so Ladewig.

Sonderveranstaltungen soll es weiterhin geben

Von den Gerüchten und einer möglichen Schließung hat sie natürlich gehört. Dennoch macht sie sich keine Sorgen: „Der Geschäftsführer hat über einen möglichen Verkauf mit uns gesprochen. Deshalb haben wir keine Angst, dass das Kino schließt und wir unsere Jobs verlieren.“

Stattdessen plant die Theaterleiterin die nächsten Höhepunkte wie die Filmvorführung zum Frauentag am 8. März oder die Europa-Matinée, die weiterhin stattfindet. „Wir beteiligen uns auch nach wie vor an den Schulkino-Wochen von Filmernst“, so Franziska Ladewig.

Vereine und Organisationen, die Interesse an einer Zusammenarbeit haben, können sich jederzeit an das Team wenden.

Möglicher Verkauf entscheidet sich in den nächsten 14 Tagen

Hans Clemens wohnt zwar nicht in Rathenow, er ist aber regelmäßig vor Ort. Das soll auch künftig so bleiben. „Es gibt derzeit die Idee, dass ich nach einem Verkauf Geschäftsführer der GbR und der GmbH bleibe“, erklärt Clemens.

Genau wie Christl Schneewind gehört er zu den 13 Gesellschaftern, die 1996 die Lichtspielhaus Rathenow GbR gründeten und das heutige Kino am Havelufer mit aufbauten.

In den nächsten 14 Tagen wird sich entscheiden, ob die aktuellen Gesprächen tatsächlich in einem Verkauf münden.

Von Christin Schmidt