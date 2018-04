Rathenow

Es war am Sonntagnachmittag schwer festzustellen, wer mehr strahlte: Die Sonne oder Joachim Muus. Jedenfalls war der Geschäftsführer des Rathenower Optikparks bester Laune. Aus verständlichen Gründen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als die Besucher bei der Eröffnung der Optikparksaison immer wieder die Regenschirme aufspannen mussten, hätte das Wetter in diesem Jahr nicht besser sein können. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, nicht die geringste Eintrübung. „Das haben wir uns verdient“, sagte Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger dann auch ganz selbstbewusst, nachdem er um 14 Uhr das bunte Band durchschnitten und damit die Optikparksaison 2018 offiziell eröffnet hatte.

Die ersten Fans hatten sich da längst ein Bild gemacht. Gleich nach Öffnung der Tore um 10 Uhr schwärmten bereits die ersten Besucher aus, um sich ein Bild von der Anlage. Und sie waren angetan. „Sehr schön, sehr ordentlich“, sagte Herbert Rössner, der mit seiner Frau Anita aus Möthlow gekommen war, um den Saisonauftakt mit zu erleben. „Wir kommen regelmäßig her, weil wir den Park lieben“, so die beiden unisono. Und das Programm am Eröffnungstag dürfe man auch nicht verpassen. Da gebe es jede Menge Musik und viele andere Aufheiterungen.

Tatsächlich hatten, wie es gute Tradition ist, die Rathenower Optis für musikalischen Schwung am ersten Tag gesorgt. Vom Alten Hafen war das Schalmeienorchester bis zum Schwedendamm gezogen und hatte nahe der Weißen Bühne ein kleines Platzkonzert gegeben.

Mittelalterliche Bänkelsänger

Damit nicht genug der musikalischen Unterhaltung. Wer sich vom Stadtplatz aufmachte zu den Strahlenbeeten, der traf schon bald auf ein Musikantenduo, das aus längst vergangenen Zeiten in die Gegenwart katapultiert zu sein schien. Der Spielmann Paulus von Rotenaw alias Dirk Zimmermann erfreute das Publikum mit seinem Bänkelgesang. Vater Hans Zimmermann hatte sich auch in mittelalterliche Kluft geworfen und begleitete seinen Sohn auf der Trommel.

Wenige Meter weiter, auf der Steganlage, die über den Karpfenteich führt, zelebrierte Pfarrer Andreas Buchholz eine Messe unter freiem Himmel. Und auch hier durfte die Musik nicht fehlen. Die Posaunenchöre aus Premnitz und Rathenow spielten gemeinsam auf.

Um Punkt 14 Uhr wurde das Band durchschnitten.

Wer genug hatte von der musikalischen Unterhaltung – am Blauen Café spielte eine irische Band und auch aus Richtung des Rolf’schen Fernrohrs waren angenehme Melodien zu vernehmen – der machte sich noch einmal auf, um die Pflanzen zu bewundern. 20000 Stiefmütterchen, 20000 Tulpen und 20000 Narzissen gaben dem ersten Tag der Saison, der unter dem treffenden Motto „Frühlingserwachen“ stand, den passenden Farbanstrich. „Unser Grünteam hat der Anlage noch am Samstag den letzten Schliff gegeben“, verriet Joachim Muus. Wie in jedem Jahr sei die Punktladung gelungen.

Reger Floßbetrieb auf dem Havel-Altarm

Und auch auf dem Havel-Altarm herrschte nach den stillen Wintermonaten wieder reger Betrieb. Die Flößer gaben zu, dass die ersten Fahrten über den idyllischen Wasserlauf nach der langen Winterpause ganz schön anstrengend sind. Aber viel Zeit zum Lamentieren blieb ihnen nicht. Die Leute wollten nun mal zur der Farbformeninsel gestakt werden. Und auch im Optikpark gilt die alte Service-Regel, derzufolge der Kunde König ist.

Bis zum 3. Oktober dauert die Saison. Etliche Höhepunkte spicken den Weg bis dorthin. Konzerte mit den Ladinern aus Südtirol, mit Angelo Kelly und dem Entertainer Götz Alsmann. Feiern wie die alt bewährte Serenade unterm Sternenhimmel, das Stadtfest und das Festival „Laut und bunt“. Und allerhand mehr. Aber auch ohne diese kulturellen Höhepunkte ist der Park am Schwedendamm immer einen Besuch wert. Denn entspannter kann man seine Zeit nirgendwo in Rathenow verbringen.

