Rathenow

Was sind die Ursachen von Diabetes? Welche Unterschiede gibt es bei den Diabetes-Erkrankungen Typ 1 und Typ 2? Was kann man tun, um das Krankheitsrisiko zu vermindern? Das sind einige der Fragen, denen Mädchen und Jungen der Gesamtschule Bruno H. Bürgel in Rathenow am Dienstag nachgegangen sind.

Die Brandenburger Diabetesgesellschaft hat unter dem Titel „#DiABETES“ ein Präventionsprogramm für Schulen aufgelegt. Fachkräfte kommen in die Bildungsstätten oder laden Klassen zu sich in die Kliniken oder Praxen ein, um im Rahmen des Biologieunterrichts zum Thema „Stoffwechsel“ eine interaktive Stunde mit Anschauungsmaterial zu gestalten.

Geschenk für alle: Eine Frühstückbox mit Bauchmaßband, Sportgerät und Schrittzähler. Quelle: Bernd Geske

Die Bürgelschule in Rathenow war im Landkreis Havelland die erste in diesem Schuljahr, die das Angebot angenommen hat. Die vier 7. Klassen und der Leistungskurs Biologie in Klasse 11 nehmen für je 90 Minuten am Präventionsprojekt teil. „Wir haben in der 7. Klasse das Thema Verdauung und Ernährung“, erklärt Lehrerin Kathrin Hoeft, „dazu ist das Programm eine schöne Ergänzung.“

Als Referenten kamen von den Havelland-Kliniken zwei ausgewiesene Fachfrauen ins Haus: Kerstin Eckert, Fachärztin für Innere Medizin, Diabetologie und Ernährungsmedizin, und Susanne Adam, Diabetes-Beraterin. Da sich naturgemäß die vier Klassen und der Kurs nicht an einem Tag unterbringen ließen, reisten die beiden Frauen dreimal an und brachten jedes Mal viel Anschauungsmaterial mit.

Kathrin Hoeft, Biologie-Lehrerin. Quelle: Bernd Geske

Für die Bio-Lehrkräfte der Bürgelschule steht jetzt schon fest, dass im nächsten Jahr wieder die 7. Klassen am Diabetes-Präventionsprogramm teilnehmen sollen. Der Zeitpunkt sollte nur etwas früher sein, weil die Ernährung im Unterricht schon etwas früher dran ist.

Ziel des Präventionsprogramms ist die Aufklärung über Diabetes Typ 2. Zur Prävention soll hier vor allen Dingen die Bedeutung von Ernährung und Bewegung klar gemacht werden.

Zum ersten Mal für alle eine Frühstücksbox

Am Ende ihrer Doppelstunde erhielten die Mädchen und Jungen Informationsblätter über Diabetes. Als Neuerung bekamen sie in diesem Schuljahr alle außerdem eine Frühstücksbox mit besonders „gesundem“ Inhalt. Hinein gelegt waren ein Maßband zum Messen des Bauchumfangs, ein Rubber-Gymnastikband mit Übungsanleitung, ein Schrittzähler und ein Diabetes-Risiko-Test.

Es waren gar nicht wenige Mädchen und Jungen, die sich auf die Frage von Kerstin Eckert meldeten, ob sie Leute mit Diabetes kennen. Sie nannten die Oma, den Opa, den Lebensgefährten der Mutter und einmal auch einen Freund.

Bekannt ist in der Bürgelschule ein Junge aus der Klassenstufe 9, der Diabetes hat. Ein Junge aus der Klassenstufe 11 hat ebenfalls Diabetes. Er trägt eine Insulinpumpe.

Typ 2 tritt immer öfter auch bei Kindern auf

Fachärztin Kerstin Eckert erklärte, dass es bei den Diabetes-Erkrankungen zu rund zehn Prozent Typ 1 und zu 90 Prozent Typ 2 gibt. Bei Typ 1 reagiere das Immunsystem über. Bei Typ 2 spielten auch Übergewicht, Bewegungsmangel und ungünstige Ernährung eine wichtige Rolle. Sei Diabetes vom Typ 2 früher meist als „Altersdiabetes“ bekannt gewesen, trete die Krankheit heute auch immer öfter bei Kindern auf.

Zum Hintergrund des Präventionsprogramms teilt die Initiative mit, dass das Land Brandenburg gemäß einer aktuellen Statistik deutschlandweit den dritten Platz belegt, wenn man die Häufigkeit der Diabetes-Typ-2-Erkrankungen aller Bundesländer vergleicht. Rund jeder zehnte Brandenburger habe diese chronische Stoffwechselkrankheit, zu deren Ursachen unter anderem Übergewicht und Bewegungsmangel gehören. Dem könne man vorbeugen und bei frühzeitiger Erkennung die Folgeerkrankungen minimieren.

Zum Unterricht mitgebracht hatten die Referentinnen verschiedene Lebensmittel, um zu erklären, welche bei einer Diabetes-Erkrankung weniger förderlich sind.

Heilung von Diabetes ist nicht möglich

Ein Mädchen wollte wissen, ob eine Diabetes-Erkrankung geheilt werden kann. Bei Typ 1 sei das gar nicht möglich, erfuhr sie. Die Betroffenen müssten ihr Leben lang Insulin spritzen. Bei Typ 2 sei durch Gewichtsreduzierung und gesunde Ernährung eine Verbesserung zu erreichen. Weg bekomme aber auch hier Diabetes nicht.

Wichtig sei für die Erkrankten eine bewusste Lebensweise. Der Blutzuckerspiegel sei regelmäßig zu testen und die Insulinspritzen seien möglichst vor den Mahlzeiten und passend zur Nahrungsmenge zu setzen.

Zur Veranschaulichung für die Schülerinnen und Schüler, dass man auch mit Diabetes ein sehr aktives Leben führen kann, wurden ihnen die Fotos von drei bekannten Personen gezeigt, die diese Krankheit haben. Zuerst erkannt wurde der SPD-Politiker Sigmar Gabriel, zuletzt Außenminister. Dabei waren auch die amerikanische Hollywood-Schauspielerin Halle Berry und nicht zuletzt Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben.

Von Bernd Geske