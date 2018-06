Rathenow

Als Anfang des Jahres bekannt wurde, dass die Stadt Rathenow im Rahmen der so genannten investiven Schlüsselzuweisungen knapp 500 000 Euro mehr vom Land erhält als erwartet, da war die Freude groß. Getrübt wurde sie sogleich, als man erkannte, dass rund 200 000 Euro davon per Kreisumlage an den Kreis abzutreten sind. Aber gut 280 000 Euro mehr als geplant – besser als nichts.

Auf der hohen Kante ist das Geld allerdings nicht gelandet. Es war schneller verplant, als man gucken konnte. Es soll als Eigenanteil für den Erwerb einer Drehleiter für die Rathenower Feuerwehr bereitgestellt werden. Diese funktioniert nicht mehr zuverlässig und muss zwingend ersetzt werden. Ob allerdings, wie erhofft, zwei Drittel der 750 000-Euro-Investition, über ein Förderprogramm finanziert werden können, ist noch nicht sicher. „Wir haben die Anträge beim, Kreis gestellt“, sagt Wirtschaftsamtsleiter Alexander Goldmann. „Nun warten wir, ob sie bewilligt werden.“

Der Körgraben wird teuer

Das ist nicht die einzige finanzielle Unwägbarkeit, die dem Wächter über die Rathenower Finanzen Sorgen bereitet. Auch die Sanierung des Körgrabens kann noch zur großen Belastung werden. 573 000 Euro muss die Stadt nach jetzigem Stand der Dinge locker machen für die Sanierung des maroden Regenwasserrohrs unter dem Rewe-Parkplatz in der Fehrbelliner Straße. Der Widerspruch gegen ein Gerichtsurteil, mit dem die Stadt zur Zahlung des genannten Betrags verpflichtet wurde, läuft. „Wir haben das Geld als Risikovorsorge eingeplant“, so Goldmann für den Fall, dass die Stadt vor Gericht scheitern sollte.

Doch damit ist das Thema Körgraben noch nicht durch. Neben dem letzten Abschnitt des Rohres muss auch noch der Rest der unterirdischen Leitung saniert werden. Eine Kostenberechnung gibt es noch nicht. Aber ersten Schätzungen zufolge könnten mehrere hunderttausend Euro an der Stadt hängen bleiben. „Bislang weiß ich noch nicht, wo ich das Geld hernehmen soll.“

Ähnlich ratlos ist Goldmann in Bezug auf die Finanzierung der Sanierung der Seeger-Grundschule. Zwar sollen 1,5 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in das Vorhaben fließen. Aber wie der Rest des Projekts bezahlt werden soll, steht noch in den Sternen. Rund 1,7 Millionen fehlen nach grober Schätzung. „Der Finanzminister hat ja angedeutet, dass das Land uns über verschiedene Programme unterstützen könnte“, sagt Goldmann. „Vielleicht gibt er uns ja noch einen heißen Tipp.“

Von Markus Kniebeler