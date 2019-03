Rathenow

Mit der Weiberfastnacht läuten die Karnevalshochburgen den Straßenkarneval ein. Im Westhavelland feierten der Buckower Carnevalverein und der Rathenower Carnevals Club (RCC) die Prunksitzung mit ausschließlich weiblichem Publikum. Zu ihrer bereits neunten Weiberfastnacht begrüßte der RCC im Restaurant „Schwedendamm“ vier Gast-Männerballette.

Nach den Auftritten von „Milchstraße“, „Schnuppen“ und Grüner Garde des RCC und der Kinderbütt mit Merlin, machte das Männerballett des Brandenburger BKC den Anfang. Da stieg die Stimmung zum ersten Mal auf den Höhepunkt. Als Minions tanzten sie mit Sirtaki, Tanz à la Bollywood und Irish Linedance rund um die Welt – und das Publikum feierte mit.

Gäste der ersten Stunde

Das Männerballett des Schollener SKK gehört zu den Gästen der ersten RCC-Weiberfastnacht. In ihrer 41. Session blickten die Sachsen-Anhalter auf zehn Jahre Männerballett zurück, das bereits so lange in gleicher Besetzung tanzt. So erweckte ihre Trainerin Astrid Brunow ihre Jungs als Backstreet Boys wieder zum Leben. So richtig „sexy“ wurde es mit ihrem zweiten Tanz: „Call on me“ (Erik Pryz).

SKK-Präsident Olaf Brunow brachte das Prinzenpaar des Vereins, David die I. und Britta der I., mit nach Rathenow. Nach ihrem Auftritt ging es weiter zur Weiberfastnacht zum Buckower Carnevalverein.

Ebenfalls zu den treuen Gästen gehören die Tänzer des KTSC „Treuer Husar“ aus Heeren nahe Stendal. Ihren ersten Auftritt des Abends um den Premitzer Gastwirt Ecki Blume gestaltete „ Eckis Team“ als „White Angels“ mit Yazoo „Nobodys diary“. Ohne Zugabe ließ sie nach ihrem zweiten Auftritt als „Wild Angels“ mit AC/DC „T'n'T“ und „Thunderstruck“ das ausgelassen feiernde Publikum nicht von der Bühne – unterstützt durch die Premnitzer „Bunnys“.

Als ursprünglich mitfeiernde Gäste der Weiberfastnacht bereicherten die „Bunnys“ mit ihrem eigenen Tanz zu 90s Euro Dance spontan das 2,5-stündige Programm. Ein Stimmungshoch gab es noch einmal beim Auftritt des vierten Gast-Männerballetts vom Pessiner PCC mit ihrem Rock'n'Roll von den 50s bis zu „Grease“.

Von einem Auftritt zum nächsten

Wie das Männerballett aus Pessin traf das Männerballett des Gastgebers RCC noch rechtzeitig von ihrem erstem Auftritt des Abends zur Weiberfastnacht in Brandenburg/Havel in Rathenow ein. Vor dem Finale mit den RCC-“Sternchen“ bildete ihre Darbietung in Polizeiuniform noch einmal einen Höhepunkt, den zwei Damen aus dem Publikum als Ehrengäste auf der Bühne ganz besonders genießen konnten: Jana aus Rathenow und Madlen aus Friesack feierten an diesem Tag ihren Geburtstag.

Aber die Frauen können nicht nur ausgelassen tanzen und feiern. Immer wieder fielen die Krawatten der Elferräte, wie auch des RCC-Prinzen und Sängers Marcel, während seines Auftritt zur Rock’n’Roll-Tanzrunde mit „Der Prinz und seine Hofnarren“ den Scheren der Damen zum Opfer.

Beste Kostüme gekürt

Nach der Tanzrunde kürte Marcel I. die besten Kostüme: die „giftigen Pilze“ und die „Hausfrauen“. Der Auftritt der „Russentussen“, des „Flotten Dreier“ mit Präsident Mario Lienig, der Tanzmariechen, der „Raketen“ und „Polarlichter“ des Gastgebers komplettierten das tolle Programm. Und die RCC-Sternchen zeigten ihre Version von Erik Pryz' „Call on me“.

Die Weiberfastnacht 2020 findet im Kalender eine Woche früher statt. Die Karten für die regelmäßig als erstes ausverkaufte Sitzung des RCC sollte man sich aber unbedingt jetzt schon sichern. Beim RCC geht es mit der zweiten Prunksitzung am Samstag, den 2. März, auf die Zielgeraden der närrischen Saison.

