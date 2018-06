Rathenow

Karin Dietze, Vorsitzende des Bildungsausschusses, und der Fraktionsvorsitzende Daniel Golze (beide Linke, haben sich Anja Penzold mit ins Boot geholt, um den Entwurf einer neuen Kita-Satzung für Rathenow zu erarbeiten. Am Montag haben sie das Papier der Öffentlichkeit vorgestellt, nachdem sie es den Fraktionen und der Verwaltung bereits zukommen ließen.

Anja Penzold ist die Frau, die der Verwaltung und den Abgeordneten der Stadt Rathenow beim Themenkreis Kita in letzter Zeit mächtig zugesetzt hat. Durch ihre Normenkontrollklage hatte sie durchgesetzt, dass das Oberverwaltungsgericht des Landes die Kita-Satzung der Stadt rückwirkend zum 1. Januar 2015 für unwirksam erklärt hat. Immer wieder trat sie als Bürgerin in Sitzungen auf, um ihre kritische Haltung zu verschiedenen Punkten der Debatten zum Ausdruck zu bringen.

Künftig soll es keine Schließzeiten mehr geben

Daniel Golze beschreibt nun den Entwurf gegenüber der jetzt geltenden Kita-Satzung als „leichter verständlich“, „nachvollziehbar“ und „transparent“. Sie sei deutlich kürzer und deutlich übersichtlicher. Es gebe auch einige wichtige Änderungen. So ist dem Entwurf zu entnehmen, dass es in Rathenow künftig keine Kita-Schließzeiten mehr geben soll und dass der gesetzliche Betreuungsanspruch nicht mehr in täglichen Stunden berechnet werden soll. Es soll vielmehr künftig ein Wochenstundenkontingent geben, das innerhalb einer Woche ausgeglichen sein muss.

Bevor der Entwurf weiter gereicht worden ist, hatte ihn die Dreier-Gruppe zunächst dem Rathenower Kita-Hort-Beirat übergeben und um Stellungnahme gebeten. „Wir sind dankbar, dass wir dabei mitwirken durften“, hat Mike Großmann vom Kita-Hort-Beirat gesagt. „Wir hatten die Möglichkeit, uns einzubringen.“

Verfügbares Einkommen wird genau ermittelt

Anja Penzold weist darauf hin, dass der Elternbeitrag künftig entweder auf Basis des Einkommensteuerbescheides oder des Arbeitslosengeld-II-Bescheides berechnet werden soll. Lohnzusatzleistungen für die Personensorgeberechtigten kämen gegebenenfalls dazu, oder auch Unterhalt, Geld für den Minijob und Wohngeld. So sei es möglich, recht genau das verfügbare Einkommen zu ermitteln.

Daniel Golze sprach von seinem Wunsch, dass der Entwurf möglichst auf der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 4. Juli erstmals diskutiert werden möge. Der Bildungsausschuss dazu findet am 18. Juni statt.

Satzung ist etwas anderes als die Kita-Gebührentabelle

Die Kita-Satzung darf nicht verwechselt werden mit der Kita-Gebührentabelle. Hier hat die Stadtverwaltung eine Arbeitsgruppe gebildet, die bislang zweimal getagt hat. Daniel Golze, der dort auch dabei ist, berichtet, seine Gruppe habe den Vorschlag gemacht, die derzeit 29 Stufen der Gebühren auf künftig nur noch zwölf zu vermindern. Innerhalb einer Stufe solle nicht mehr wie bisher genau der gleiche Betrag, sondern der gleiche Prozentsatz vom Einkommen erhoben werden. Die Anteile lägen je nach Stufe zwischen 2,5 und 8 Prozent. Man versuche, die unteren und mittleren Einkommen zu entlasten.

Ob die neue Gebührentabelle zur gleichen Zeit wie der Entwurf der neuen Kita-Satzung von den Stadtverordneten diskutiert wird, ist bislang noch nicht klar. Für die Mitglieder der genannten Dreier-Gruppe ist das wünschenswert.

Eine Passage ist noch kurzfristig in den Entwurf der neuen Kita-Satzung mit aufgenommen worden. Auf Antrag des Stadtbrandmeisters, steht unter Paragraf 5 zu lesen, könne aktiven Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow eine Reduzierung der Elternbeiträge auf die Hälfte gewährt werden.

Von Bernd Geske