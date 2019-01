Rathenow

Es ist ein sonniger, windstiller Tag als plötzlich ein lauter Knall durch den Fontanepark hallt. Beim Blick aus dem Fenster traut Familie Genzel ihren Augen kaum: Der Ast einer großen Eiche liegt auf ihrer Garage und hat einen Teil des Gebäudes unter sich begraben. Das Dach ist hin.

Drei Monate sind seither vergangen. Noch ist nicht klar, wer für den Schaden aufkommt. Derzeit ist die Rechtsabteilung der Stadtverwaltung mit dem Fall beschäftigt. Derweil sorgt sich Doreen Genzel um den Zustand der Bäume im Park.

Im Fontanepark stehen viele alte Eichen. Quelle: Christin Schmidt

Der abgebrochene Ast war nur einer von mehreren Abbrüchen in den vergangenen drei Jahren. Sogar Bäume sind umgefallen und das, obwohl kein Wind wehte, so die Frau.

Mehrere Bäume im Park sind umgefallen

Die Rückseite ihres Grundstücks grenzt direkt an den Fontanepark. Ihre Kinder sind früher oft durch den Park zur Schule gelaufen. Inzwischen meiden sie den Weg. Doreen Genzel fürchtet, dass auch Personen verletzt werden könnten, wenn die Stadt nichts unternimmt.

Sie hat sich bereits an die Verwaltung gewandt. „Die Mitarbeiter erklärten mir, dass sich ein Baumgutachter im Park umgeschaut hat. Danach wurden einige Äste abgeschnitten, mehr ist nicht passiert. Ich bin ratlos und appelliere an die Stadt, auf Nummer sicher zu gehen“, mahnt Genzel.

Nach einem Sturm im Sommer 2017 liegt ein umgestürzter Baum auf einem Gehweg im Fontanepark Rathenow. Quelle: Markus Kniebeler

Die Stadtverwaltung bestätigt derweil, dass mehrere Bäume in dem Park umfielen. „Diese waren aber allesamt Opfer der Unwetter 2015 und 2017. Es handelte sich um vitale Bäume, die entwurzelt worden sind. Auch viele Starkastabbrüche gab es bei diesen Unwettern“, erklärt Rathenows Bau- und Ordnungsamtsleiter Matthias Remus.

Pflegemaßnahmen sind im August geplant

Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass in den letzten Jahren vermehrt Äste, hauptsächlich in belaubten Zustand, abbrachen. „Auch bei nicht gerade stürmischen Wetter kann es bei Eichen zu Grünastabbrüchen kommen. Dieses Phänomen gibt es nicht nur in unserer Stadt“, so Remus.

Die Eichen im Fontanepark sind circa 80 bis 200 Jahren alt. Geschultes Personal führt jährlich eine visuelle Regelbaumkontrolle durch. Treten eventuelle Unklarheiten über die Verkehrssicherheit auf, untersucht ein externer Baumsachverständiger den betroffenen Baum. Pauschale Gutachten für den gesamten Bestand des Fontaneparks werden aber nicht angefertigt.

Baumsachverständiger gibt Hinweise

Vielmehr wird jeder Baum einzeln untersucht und dann entsprechende Maßnahmen pro Baum oder Baumgruppe ergriffen. „Wir sind als Fachamt erst Ende des Jahres 2018 im Gespräch mit einem externen Baumsachverständigen gewesen, der auch in Hinblick auf die nächsten Jahre, weitere Vorgehensweisen in Sachen Erhalt und Pflege einiger Bäume empfohlen hat“, so Remus.

Diese Pflegemaßnahmen sollten in der Vegetationszeit im August und September durchgeführt werden. „Wir schneiden nicht pauschal um eventuellen Astbrüchen vorzubeugen, das wäre fachlich nicht vertretbar. Wir führen die Pflegemaßnahmen durch, die zum Erhalt der Vitalität und zur Verkehrssicherheit notwendig sind“, betont Remus.

Von Christin Schmidt