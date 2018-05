Rathenow

„Rathenow fährt Rad“ – das ist eine Zustandsbeschreibung, kann aber auch als Aufforderung verstanden werden. Nämlich dazu, am ersten Sonntag des kommenden Monats (3. Juni) das Auto stehen zu lassen und sich aufs Fahrrad zu schwingen.

Denn an diesem 3, Juni gibt es eine Premiere. Erstmals organisiert die Stadtverwaltung einen Radwandertag, an dem jeder, der Lust auf ein bisschen Bewegung in schöner Natur hat, teilnehmen kann. „Wir wollen möglichst viele Rathenower dazu animieren, gemeinsam mit dem Rad unterwegs zu sein“, sagt Rathenows Hauptamtsleiter Jörg Zietemann. Der 3. Juni, der Europäische Tag des Rades, sei der perfekte Termin für eine solche Aktion.

Vier geführte Touren

Das Besondere an der Sache ist, dass niemand auf eigene Faust losradeln muss, sondern sich einer von vier geführten Touren anschließen kann. Diese Touren sind so konzipiert, dass für jeden etwas dabei ist – je nach Fitnesszustand und Zeitbudget. Die Stadtwald-Tour etwa ist mit einer Länge von rund acht Kilometern auch von weniger geübten Radfahrern zu bewältigen. Um 12.30 Uhr erwartet Stadtförster Thomas Querfurth die Teilnehmer am Parkplatz Ferchesarer Weg, von wo es durch den Stadtwald geht.

Anmeldung im Rathaus Dreh- und Angelpunkt des Radwandertages am 3. Juni ist der Märkische Platz. Hier starten und enden alle Touren (Ausnahme: die Stadtwaldtour beginnt im Ferchesarer Weg). Die Teilnahme ist kostenlos. Wer an einer der vier geführten Touren teilnehmen will, der wird gebeten, sich anzumelden. Entweder per Telefon bei Katrin Rentmeister, (03385 / 596416) oder Franziska Rahn, (03385 / 596413) oder per E-Mail an: sport@stadt-rathenow.de. Es wird empfohlen, einen Helm zu tragen.

Die Natur-Tour ist mit 25 Kilometern schon ein wenig länger. Sie führt vom Märkischen Platz über Semlin, Ferchesar und Stechow zurück nach Rathenow. Los geht es um 11 Uhr. Die Semlinerin Heike Brett wird die Gruppe mit Informationen zur Regionalgeschichte versorgen.

Die Erlebnis-Tour ist mit 35 Kilometern die längste Strecke. Sie führt über den Havel-Radweg nach Milow und über Premnitz und Mögelin zurück nach Rathenow. Gestartet wird um 10 Uhr auf dem Märkischen Platz. Auch auf dieser Tour gibt es Informationen zu Landschaft und Geschichte.

Für ambitionierte Fahrer bietet der Radsportverein eine rund 50 Kilometer lange Ausfahrt an, bei der es etwas flotter zugeht. Der Starttermin wird noch bekannt gegeben.

Alle Touren enden auf dem Märkischen Platz

Dass alle diese Touren zu verschiedenen Zeiten starten, hat einen Grund. „Wir wollen, dass am Ende alle Teilnehmer auf dem Märkischen Platz zusammenkommen, um den Vormittag ausklingen zu lassen“, sagt Zietemann. Zu diesem Zwecke werde vor dem Kulturzentrum zur Auffüllung der Energiespeicher eine kleine Imbiss- und Getränkeversorgung aufgebaut. Vor dem Kulturzentrum steigen außerdem verschiedene Aktionen rund um das Rad, die vom Kreissportbund und örtlichen Radhändlern organisiert werden.

Wer sich nicht für eine der vier genannten Touren anmelden will, der hat die Möglichkeit, die „Rathenow Tour“ zu fahren – auf eigene Faust, ohne Führung. Die rund acht Kilometer lange Strecke ist ausgeschildert und mit 27 Infotafeln versehen, auf denen man Wissenswertes zur Stadtgeschichte erfährt.

„Wir fahren durch eine wunderschöne Landschaft, tun etwas für die Gesundheit und genießen das alles gemeinsam“, sagt Zietemann. „Das wird ein echtes Erlebnis.“

Von Markus Kniebeler