Rathenow

In der havelländischen Kreisstadt Rathenow gibt es Straßen und Plätze, die es bis zum Ende des 2. Weltkrieges noch gar nicht gab. In den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 wurde die Stadt weitgehend zerstört und in Teilen dem Erdboden gleich gemacht.

Umso interessanter wird eine Zeitreise und die Entdeckung, dass das alte Rathenow durchaus noch zu erleben ist.

Zur Galerie Die MAZ lädt zu einer Zeitreise durch Rathenow ein – MAZ-Redakteur Heiko Hesse hat historische Aufnahmen aus der Dörfer aus seinem Privatarchiv bereitgestellt – aktuelle Bilder zeigen, wie die Gebäude nun aussehen

Zum Beispiel am Schleusenplatz, wo das Kurfürstendenkmal seit eh und je an ein- und derselben Stelle steht. Oder in der Paracelsus-Straße der Blick auf das Krankenhaus mit der ehemaligen Poliklinik. Inzwischen ist das ein Standort der Havelland Klinik, auf der Rückseite wurden Funktions- und Bettentrakte neu angebaut.

Im alten Teil finden sich das Gesundheitsamt und Mediziner des Medizinischen Dienstleistungszentrums – eine Art Nachfolger der Poliklinik.

Tanz-Café musste City-Center weichen

Vom Tanz-Café – früher ein beliebter Treffpunkt – kann man den Standort nur noch erahnen, direkt angrenzend an das alte Kaufhaus. Mit dem Bau des City-Centers musste das Café weichen.

Ein modernes Tanzlokal gibt es an der Stelle aber noch. Die Ecke Friedrich-Ebert-Ring und Feierabendallee ist nunmehr enger bebaut. Um 1935 waren hier noch viele Bäume zu sehen, die den Weg zum Riesenbruch säumten.

Ein ganz neues Bild eröffnet sich Beobachtern aber am Platz der Jugend. Hier war früher die Altstadt mit zahlreichen Straßenzügen und Häusern. Davon ist fast nichts übrig geblieben. Aber der Kirchturm – damals wie jetzt bestens zu sehen – hat seine Spitze zurück bekommen.

Wer hat weitere historische Bilder?

Wenn Sie, liebe Leser, Ansichtskarten und Fotos aus vergangenen Tagen haben und diese gerne anderen Lesern zeigen möchten, schicken Sie uns gern Ihre Bilder. Es können auch Motive aus anderen Gemeinden des Westhavellandes sein. Wir sind gespannt auf Ihre Fotoschätze. Senden Sie Ihre Post bitte per Email an rathenow@maz-online.de.

Von Joachim Wilisch