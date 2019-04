Eine Woche lang weilten zehn Mädchen und zehn Jungen der 5./6. Klasse der Orzeł Biały Grundschule Nr. 6 im polnischen Szczytno, in den Masuren, zum diesjährigen Schüleraustausch an der Otto-Seeger-Schule. Besonderer Höhepunkt war die Beteiligung der polnischen Schüler am Zirkusprojekt.