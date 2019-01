Rathenow

Zu einem Brand auf dem Balkon einer Wohnung an der Curlandstraße Nr. 41 in Rathenow kam es in der Neujahrsnacht. Gegen 0.40 Uhr war auf dem Balkon einer Wohnung in der zweiten Etage das Feuer ausgebrochen. Ausgelöst hatte es eine Feuerwerksrakete.

Die Freiwillige Feuerwehr war schnell zur Stelle und löschte den Brand. Das Feuer konnte sich nicht weiter ausbreiten. Der Sachschaden blieb gering. Personen wurden nicht verletzt.

Die Rathenower Feuerwehr hatte in der Neujahrsnacht insgesamt elf Einsätze zu verzeichnen. Gegen 1.50 Uhr stand an der Eulerstraße eine Hecke in Flammen, die auf einer Länge von rund 15 Metern abbrannte.

In der Zeit zwischen dem Balkonbrand und der Hecke lagen die anderen neun Einsätze, bei denen im Stadtgebiet mehrere Mülltonnen und Feuerwerksbatterien gelöscht werden mussten.

Von Bernd Geske