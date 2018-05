Rathenow

Er mag es kurz, gern schwarz, oft tiefsinnig und fast immer extrem komisch – Marco Tschirpke hat sich mit seiner Lyrik in die Herzen zahlreicher Kritiker und Feuilletonisten geschrieben. Auch in der havelländischen Kreisstadt, in der Tschirpke 1975 geboren wurde, hat er Fans. Das wurde am Mittwochabend deutlich.

Die Buchhandlung Tieke hatte in Zusammenarbeit mit dem Literaturbüro Potsdam den Kabarettisten und Autor eingeladen, sein neues Werk „Empirisch belegte Brötchen“ vorzustellen und damit für einen vollen Laden gesorgt.

„Spitze Zunge und kein Wort zu viel – Marco Tschirpke ist Träger des Kleinkunstpreises und landete mit seinem ersten Buch ,Frühling, Sommer, Herbst und Günther’ auf der Bestsellerliste.“

Die netten Worten, die Buchhändlerin Susan Schwarzlose zur Einführung sprach, brach Tschirpke etwas nervös ab. „Ich kann Lob nicht gut hören, laufe dann immer rot an“, erklärte er und bat darum, anzufangen.

Rathenow hört die wohl kürzesten Lieder der Welt

Nicht mit einem Gedicht, sondern mit der ISBN seines Buches eröffnete er den Abend. Diese Nummer gefalle ihm an diesem Werk am besten. Das ist Tschirpkes Art den Verlag zu kritisieren, mit dem er sich überworfen hat.

Tiere, Dichter, Denker, Prominente der Halbwelt und Alltagssituationen – Tschirpke schreibt über das, was ihn bewegt, aufregt oder belustigt. Seine Gedichte zu lesen, ist ein Vergnügen, sie aus seinem Mund zu hören ein Genuss. Das zeigten die Reaktionen seinen Zuhörer.

„Was der innere Zusammenhang dieser Lesung ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich allein bin das verbindende Element“, gestand Tschirpke. Dem Publikum war das ganz recht. Es suchte nicht nach einem inneren Zusammenhang, sondern erfreute sich schlichtweg an den Pointen.

Die holte der Autor nicht nur aus seinem neuen Werk. Tschirpke hatte unter anderem fünf kurze – ok, extrem kurze – Lieder und seine Ukulele mitgebracht. „Sie dürfen gern wegnicken“, ermutigte er die Zuhörer bevor er singend sinnierte: „Der Untergang des Abendlandes – ist eine Frage der Organisation“.

Als Zugabe ein Gedicht für den Vater

Natürlich ist niemand eingeschlafen. Wie denn auch, wenn ständig gekichert wird im Raum. Ein unentwegtes Wechselspiel zwischen Leser und Zuhörer spielte sich ab. Tschirpke trug vor, das Publikum hörte zu, ließ kurz sacken, um sich dann durch herzhaftes Lachen zu erleichtern.

Nach knapp einer Stunde war klar, nicht nur Tschirpkes Gedichte sind kurz, auch in seinen Lesungen setzt der sympathische Typ mit der spitzen Zunge auf Knappheit. Allzu schnell ließ ihn das Publikum aber nicht ziehen und forderte eine Zugabe.

Da auch Tschirpkes Vater da war, gab es als Zugabe den Fünfzeiler „An meinen Vater“: „Ob Du Klavier spielst oder Holz hackst – der Unterschied ist klein. Und es ist immer eine Freude, nicht dabei zu sein“.

Nach der letzten Silbe sprang Marco Tschirpke eilig von seinem Hocker und verschwand aus dem Mittelpunkt, um etwas versteckt in einer Ecke Bücher zu signieren.

Es war die zweite Lesung im Rahmen der Literaturgespräche Premnitz/Rathenow in diesem Jahr. Kommenden Mittwoch folgt die nächste. Dann ist Sozialdemokrat Peer Steinbrück zu Gast in der Villa am See. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Von Christin Schmidt