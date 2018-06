Rathenow

Livemusik, Kreideflashmob und gute Laune sollen die Rathenower Innenstadt am 21. Juni in eine Konzertbühne verwandeln. Im Rahmen der „Fete de la Musique“ geben Musiker aus der Region an acht verschiedenen Plätzen kostenlose Livekonzerte – vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

In die Veranstaltung eingebettet ist auch der neue Freizeitplatz am Körgraben. Ab 16 Uhr soll der Rideplatz offiziell eröffnet werden. Und nicht nur das. Nach fünfjähriger Pause findet auch erstmals wieder der Rathenower Jugendtag statt.

Die Idee dazu kam aus dem Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa), das sich nun auch tatkräftig in die Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung einbringt und eine kleine Jugendfreizeitmesse organisiert. „Wir als KiJuPa sind der Meinung, dass die Freizeitangebote in Rathenow viel zu wenig beworben werden.

Viele erwarten, dass die Jugend das alles weiß. Wir wollen die Angebote zu den Jugendlichen bringen und laden mit unserer Freizeitmesse alle Vereine und Organisationen ein, sich vorzustellen und den Nachwuchs direkt anzusprechen“, erklärt Denise Jäkel, stellvertretende Vorsitzende des KiJuPa.

Zum zehnten Mal findet in Rathenow ein Jugendtag statt

Zehn Institutionen haben bisher zugesagt, darunter die Kinderstadt Rathenow, die Stadtbibliothek, das Grüne Klassenzimmer des Optikparks und die Caritas. Sie stellen ihre Angebote für Kinder und Jugendliche vor und zeigen, was gegen Langeweile hilft.

Das dürfte besonders Marcel Böttger freuen. Er hatte den Rathenower Jugendtag 2005 mit genau dieser Zielstellung ins Leben gerufen und über mehrere Jahre an verschiedenen Plätzen organisiert.

Ob der Schulhof der Bürgelschule, der Jahnsportplatz, das Gelände am Alter Hafen, der Märkischen Platz oder der Schwedendamm – zum Programm des Jugendtags gehörten stets Livemusik regionaler Bands und eine kleine Freizeitmesse. Später wurde der Jugendtag im Rahmen des Stadtfestes ausgerichtet. Zuletzt fand er 2013 auf dem Platz der Jugend statt.

Die nun geplante Neuauflage ist zugleich ein kleines Jubiläum. Es wird der zehnte Rathenower Jugendtag. Der bietet neben der Freizeitmesse auch Musik, Sport, Unterhaltung und Kreatives. Die Kreissportjugend Havelland wird die Gäste mit verschiedensten Sportangeboten in Bewegung bringen.

KiJuPa Vorsitzende Frederike Timme (vorn), Denise Jäkel und weitere Mitstreiter (l.) beleben den Jugendtag neu. Quelle: Christin Schmidt

„Unter anderem wird es ein kostenloses Fitnesstraining unter professioneller Anleitung geben“, verrät André Neidt von der Kreissportjugend. Er kümmert sich auch um den BMX-Kurs, der an diesem Tag auf dem Pumptrack startet. Kreative sind eingeladen, den Geräteschuppen mit Graffiti zu gestalten.

Die Besucher dürfen sich auch auf ein Bühnenprogramm freuen. Unter anderem tritt eine Tanzgruppe auf. DJ Doppelhaushälfte liefert Musik. Selbst für Entspannung ist gesorgt – die neue Beach-Lounge und der Grillplatz werden eingeweiht.

„Alle Gäste sind eingeladen, sich eine Brat- oder Tofuwurst mitzubringen und vor Ort zu brutzeln“, so Stadtplaner Jens Hubald, der ebenfalls bei der Vorbereitung hilft.

Ab 19 Uhr lodert ein Lagerfeuer und sorgt für Gemütlichkeit. Die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlaments werden den Weg vom Märkischen Platz zum Rideplatz mit Luftballons markieren, so dass alle Gäste nach der Livemusik im Stadtzentrum zum Jugendtag finden.

Die Organisatoren hoffen, dass sich der Jugendtag wieder etabliert und auch in den nächsten Jahren auf dem Rideplatz gefeiert wird. Einen Tag vor dem Fest findet übrigens ein Arbeitsgruppentreffen mit Vertretern der Stiftung lebendige Stadt und des Deutsch Olympischen Sportbundes am Körgraben statt, Die beiden Organisationen hatten das Projekt Rideplatz mit insgesamt 40 000 Euro zwei Jahren unterstützt. Im Juni wurden die letzten Fördermittel abgerufen.

Mit der Veranstaltung am 21. Juni wird sich zeigen, inwiefern die Stadt den neuen Freizeitplatz annimmt. Dazu ist längst nicht nur die Jugend eingeladen. Der Rideplatz soll die Generationen zusammenbringen.

Von Christin Schmidt