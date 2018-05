Rathenow

Für die Sanierung von Haus 2 der Weinbergschule wurden insgesamt neun Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Millionen Euro vergeben. In den kommenden Sommerferien sollen die Arbeiten beginnen. Zuvor ist noch der Umzug zu erledigen. Denn während der Sanierung von Haus 2 findet der gesamte Schulbetrieb im gerade fertig gestellten Haus 1 der Schule statt. Rund ein Jahr sind für die Arbeiten an Haus 2 veranschlagt.

Der größte Auftrag umfasst die Elektroinstallation im Schulgebäude – rund 274 000 Euro sind dafür vorgesehen. Der Trockenbau schlägt mit 198 000 Euro zu Buche. Für Rohbauarbeiten fallen 177 000 Euro an, die Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage kostet 150 000 Euro, für Tischlerarbeiten werden 133 000 Euro fällig. Der Rest verteilt sich auf die Lose Malerarbeiten (83 000 Euro), Sanitär (74 000 Euro), Bodenbelag (59 000 Euro) und die Installation eines Aufzugs (47 000 Euro).

Gesamtinvestition am Weinberg: 5 Millionen Euro

Mit dem Abschluss der Sanierung von Haus 2 im Sommer kommenden Jahres wird die Modernisierung des gesamten Schulstandortes am Weinberg abgeschlossen. Rund fünf Millionen Euro wurden investiert: Zwei Millionen Euro flossen in die Sanierung von Haus 1. Anderthalb Millionen Euro hat die Modernisierung der Turnhalle gekostet, die vor wenigen Tagen eingeweiht wurde. Weitere 1,5 Millionen Euro sind für die Sanierung von Haus 2 vorgesehen.

Neben der Weinbergschule kommt in diesem Jahr die Gesamtschule Bruno H. Bürgel in den Genuss einer Sanierung. Mit Arbeiten an der Außenhülle soll die Energiebilanz der Schule verbessert werden. Vier Aufträge im Gesamtwert von über 1,1 Millionen Euro vergaben die Stadtverordneten. Fast 800 000 Euro entfallen auf Arbeiten an der Fassade. 180 000 Euro werden für Dachdeckarbeiten ausgegeben. 82 000 Euro werden für die Installation eines Sonnenschutzes fällig. Die notwendige Elektroinstallation schlägt mit 68 000 Euro zu Buche.

Das sind längst nicht die einzigen Investitionen in die Bildungsinfrastruktur der Stadt Rathenow. Momentan laufen in den Kitas Kleine Strolche, Neue Schleuse und Jenny Marx umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben, die in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Von Markus Kniebeler