Rathenow

Der Begriff „ Zwischenlösung“ weckt eher negative Assoziationen. Weil er gemeinhin etwas bezeichnet, was unfertig, provisorisch, wenig dauerhaft ist.

Es gibt aber auch Zwischenlösungen, denen nichts Negatives anhaftet. Die Ausstellung zur Rathenower Stadtgeschichte in der Berliner Straße 80 ist so ein Fall. Seit einem Jahr präsentiert der Förderverein Heimatmuseum der Stadt Rathenow in dem ehemaligen Ladenlokal seine Exponate zur Rathenower Historie. Noch zwei weitere Jahre lang werden die Geschichtsfans dank vielfältiger Unterstützung – vor allem durch die Stadt Rathenow – die Räumlichkeiten nutzen dürfen.

Heißer Sommer trübt Bilanz

Peter Dietze, der Vorsitzende des Fördervereins, ist mit der Jahresbilanz ganz zufrieden. Fast 850 Menschen haben sich die liebevoll präsentierten Zeugnisse aus der Rathenower Vergangenheit angesehen. „Und hätte es im vergangenen Jahr nicht den Jahrhundertsommer gegeben, wäre die angestrebte Zahl von 1000 Besuchern bestimmt erreicht worden“, sagt Dietze. Aber wer geht bei 30 Grad im Schatten schon ins Museum?

Mehr noch als die Statistik zählt für den Vereinschef die Resonanz auf die Ausstellung. Die war ohne Ausnahme positiv. „Die Menschen haben uns gesagt, dass sie schon lange auf eine solche Präsentation gewartet haben“, sagt Dietze. Die begeisterten Eintragungen im Gästebuch bezeugen dies.

Jahngymnasiasten forschen in den Ausstellungsräumen zur Stadtgeschichte. Quelle: Markus Kniebeler

Übrigens sind es nicht nur die älteren Semester, die sich für die Zeugnisse der Vergangenheit erwärmen. Dietze ist stolz darauf, auch die Jugend für das Thema Heimatgeschichte interessiert zu haben. Der Begriff „interessiert“ ist sogar zu schwach, um die Sache zu beschreiben. Denn junge Leute werden einen wichtigen Beitrag zur Belebung der Ausstellung leisten.

Schüler bereiten Ausstellungen vor

Dank einer Kooperation mit dem Jahngymnasium wird es im kommenden Jahr zwei neue Ausstellungen geben. Jetzt schon beschäftigen sich die Schüler eines Seminarkurses mit den Biographien der Rathenower Ehrenbürger. Die Räume in der Berliner Straße dienen ihnen dabei als Forschungsstützpunkt. Außerdem will eine andere Schülergruppe Licht in die wirtschaftliche Entwicklung der Steinstraße bringen. Die Ergebnisse dieser Recherchen werden aufbereitet und in zwei Ausstellungen präsentiert.

Derzeit ist eine Sonderausstellung zur Geschichte der Zietenhusaren zu sehen. Quelle: Markus Kniebeler

Die „ Zwischenlösung“ wird also in den kommenden beiden Jahren der Orientierungspunkt für Geschichtsinteressierte in der Stadt Rathenow bleiben. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt Dietze. „Wir sind in der Stadtmitte präsent. Die Leute wissen, dass dies der Ort ist, wo man etwas über die Entwicklung der Stadt erfahren kann.“

Hoffnung auf Verlängerung

Und wie soll es weitergehen, wenn im April 2021 der Mietvertrag für die Ausstellungsräume in der Berliner Straße ausläuft? „Wir hoffen sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, die Zwischenlösung zu verlängern“, sagt Dietze. Der Verein werde alles daran setzen, zu zeigen, dass in einer lebendigen Stadt auf einen solchen Ausstellungsort nicht verzichtet werden kann.

So angenehm die derzeitige Zwischenlösung ist – sie ändert nichts daran, dass der Verein weiter daran arbeitet, seinen Gründungszweck zu erfüllen. „Wir streben nach einem festen, dauerhaften Domizil für ein Heimatmuseum“, sagt Peter Dietze. Das habe man sich bei der Gründung des Vereins auf die Fahne geschrieben. Und davon werde man nicht abrücken. „Aber im Moment sind wir sehr zufrieden mit unserer Situation“, schickt er hinterher.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: „Ort der Besinnung“

Von Markus Kniebeler