Rathenow

Nachdem der Berliner Senat kürzlich den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärte, hatten die Berliner und Berlinerinnen, anders als die Menschen in Brandenburg, am Freitag erstmals arbeitsfrei. Beschäftigte in vielen Berufszweigen arbeiten aber selbst an Feiertagen, so auch die Pflegekräfte.

Finanzminister Christian Görke ( Die Linke) besuchte am Freitagvormittag die Beschäftigten am Rathenower Standort des Diakonischen Werks Havelland.

Die Zahl der Mitarbeiter der Diakonie mit seinen Sozialstationen in Premnitz, Rathenow mit Nennhausen und Rhinow, der häuslichen Krankenpflege und weiteren Angeboten stieg von 80 im Jahr 2005 auf heute insgesamt 180. Der Zuwachs betrifft vor allem den Pflegebereich.

Görke überreicht auch der „Insel“-Leiterin Cordula Mészáros Blumen. Quelle: Uwe Hoffmann

Zu den Angeboten im Westhavelland gehören die ambulante häusliche Pflege, Hauswirtschaftsdienste, kostenlose Beratung zur Kranken- und Pflegeversicherung, der Hausnotruf, Essen auf Rädern, die Wohnberatung sowie der ambulante Hospizdienst.

Beliebt ist auch die Begegnungsstätte „Insel“ in der Rathenower Mittelstraße. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt und Selbsthilfe- und Sportgruppen treffen sich.

„Ein Angebot ist unser wöchentlicher Seniorentreff. Da kommen in der Regel vor allem Frauen zusammen. Wir sind auch stolz auf unseren 'Männertisch', zu dem sich regelmäßig sechs Männer treffen“, so „Insel“-Leiterin Cordula Mészáros.

Die Diakonie setzt auf betriebsinterne Qualifizierung

„Mit unserem ambulanten Pflegedienst befinden wir uns im Wettbewerb mit anderen Pflegediensten. Den nehmen wir an“, erklärte Diakonie-Geschäftsführer Guido Panschuk.

Allerdings sei es bezüglich der Fachkräftesicherung nicht immer einfach, beispielsweise mit den an den öffentlichen Dienst angelehnten Löhnen des Dienstes der Havelland Kliniken mitzuhalten. „Deshalb nutzen wir das Instrument der betriebsinternen Qualifizierung“, verrät der Geschäftsführer.

Er setzt auf Qualität in den erbrachten Leistungen. So erhielt die Diakonie zum 1. Februar den Zuschlag für die Betreuung zweier Demenz-Wohngemeinschaften in Premnitz.

Zweite Streetwork-Stelle noch immer unbesetzt

Seit 2007 ist die Diakonie auch Träger der Jugendarbeit mit Streetwork und Schulsozialarbeitern. „Seit Mai 2018 können wir die, von Landkreis und Stadt finanzierte, zweite für Rathenow bewilligte und dringend benötigte Streetworker-Stelle nicht besetzen“, klagt Guido Panschuk und fügt hinzu:

„Die Gründe liegen nicht in der nötigen Mindestqualifizierung der Bewerber, sondern vor allem an fehlenden Bewerbern. Schulsozialarbeiterstellen lassen sich besser besetzen.“

Görke regte eine mögliche berufsbegleitende Qualifizierung von Quereinsteigern mit grundsätzlicher Ausbildung an. Der Finanzminister nahm zudem das Problem mit, dass die geförderten Stellen der Jugendarbeit in der Regel lediglich die Personalkosten deckt, kaum Sachkosten und zusätzlich anfallende Verwaltungskosten schon gar nicht.

Nur ein Mann arbeitet im ambulanten Pflegedienst

Bei seinem Rundgang durch das Haus in der Mittelstraße verteilte der Finanzminister zum Frauentag kleine Blumengrüße an die weiblichen Mitarbeiter. Männer findet man in der ambulanten Pflege generell kaum.

Das ist in Rathenow nicht anders. Von den derzeit 38 Mitarbeitern des mobilen Pflegedienstes am Standort ist nur die derzeitige Aushilfe ein Mann.

„Die Diakonie ist ein wichtiger Strukturbaustein in der Pflege“, so der Finanzminister, der versprach, demnächst dem Seniorentreff einen Besuch abzustatten. Zudem wird Görke in diesem Jahr Gast des zehnten Familientags im Mai sein.

Von Uwe Hoffmann