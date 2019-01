Rathenow

Der jüdische Friedhof im Rathenower Stadtteil Neufriedrichsdorf kommt in den Genuss einer Sanierung. Dank eines speziellen Förderprogramms des Landes Brandenburg können 58 000 Euro investiert werden, um die in die Jahre gekommene Anlage aufzuwerten.

Das Grundstück, das sich am nördlichen Ende der Neufriedrichsdorfer Straße befindet und an die B 188 grenzt, wurde im Jahr 1906 von der jüdischen Gemeinde Rathenow erworben. Zwei Jahre zuvor war der alte Friedhof, der südlich an das Gelände der Synagoge in der heutigen Wilhelm-Külz-Straße angrenzte, auf Verlangen der Stadt geschlossen worden. Heute stehen dort, zwischen dem nördlichen Ende der Kleinen Milower Straße und dem südlichen Ende der Külzstraße zwei Wohnblocks der Rathenower Wohnungsbaugenossenschaft.

Friedhof seit mehr als 100 Jahren

Erworben wurde der neue Friedhof also im Jahr 1906. Einer Untersuchung der Uni Potsdam ist zu entnehmen, dass die ersten Beisetzungen aber erst zehn Jahre später stattfanden. Danach seien dann regelmäßig Beisetzungen erfolgt, die letzte im Dezember 1941. Dabei habe es sich um die Bestattung des Arztes Salomon Markus aus dem Hachschara-Lager Steckelsdorf gehandelt, der sich das Leben genommen hatte, um der Deportation zu entgehen.

Wenig später wurde ein Loch in die Friedhofsmauer geschlagen. Sämtliche Grabsteine seien umgestoßen oder demoliert worden, heißt es in dem Bericht der Universität Potsdam. Die Kriminalpolizei habe Kinder des NS-Jungvolks als Täter ermittelt.

Informationstafel am Eingang des Friedhofs. Quelle: Markus Kniebeler

Nach dem Krieg geriet der Friedhof am Rande der Stadt in Vergessenheit. Das von Ziegelmauern eingefasste Gräberfeld verwahrloste und wurde als Müllhalde benutzt. Erst in den 1970er Jahren fanden erste Aufräum- und Restaurierungsarbeiten statt, bei denen noch dreizehn komplette Grabsteine aufgefunden wurden

Diese Steine, die 1993 erneut gereinigt und restauriert wurden, stehen heute noch entlang der östlichen Friedhofsmauer. Blickfang der Anlage, die sich im Besitz der Stadt Rathenow befindet, ist ein Gedenkstein mit dem Davidstern und der darunter befindlichen Aufschrift „Den Rathenower Holocaustopfern jüdischen Glaubens zum Gedenken.“ Dieser Stein wurde am 24. August 1997 aufgestellt.

Ausbesserungen am Mauerwerk

Von dem Geld aus dem Landesprogramm soll nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus die gemauerte Umfriedung der Anlage in Ordnung gebracht werden. Bereits vor Weihnachten habe eine Fachfirma mit der Ausbesserung der Fugen und der Fixierung lockerer Steine begonnen.

Die Arbeiten werden Remus zufolge in den kommenden Tagen wieder aufgenommen. Außerdem soll das metallene Eingangstor zur Anlage aufgearbeitet werden. Und schließlich wird der Weg, der über das Gräberfeld führt, saniert. Auch hier haben die Arbeiten bereits begonnen.

„Wenn es keinen plötzlichen Wintereinbruch mit Eis und Schnee gibt, werden die Arbeiten in den kommenden sechs bis acht Wochen abgeschlossen“, sagt der Bauamtsleiter.

Von Markus Kniebeler