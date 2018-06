Rathenow

Eine Fußball-WM, da verrate ich jetzt kein Geheimnis, ist eine riesengroße Kommerzmaschine. Das fängt beim Weltmeisterbrötchen für 70 Cent an und hört bei der Veräußerung der millionen-, nein milliardenschweren Fernsehübertragungsrechte auf. Jeder, der irgendetwas zu verkaufen hat, nutzt die weltweite Aufmerksamkeit, die dem Großereignis zuteil wird, um Gewinn daraus zu ziehen.

Selbst die entlegensten Gebiete werden von der Marketinglawine erfasst. Im Fernsehen war jüngst ein Bericht aus einem abgelegenen Gebiet am Amazonas zu sehen. Die meisten Menschen dort liefen mehr oder weniger im Lendenschurz durch die Gegend. Bis auf einen Jungen, der mit einem aktuellen Neymar-Shirt bekleidet war. Und dieses stolz zu Schau trug.

Hierzulande kann auch die ein oder andere bizarre Blüte beobachtet werden, die in Zusammenhang mit der WM steht. Was um Himmels willen soll man mit einem aufblasbaren Deutschlandpokal anfangen, den ein Discounter für unschlagbare 7,99 Euro im Angebot hat? Wer den kauft, muss ein großes Vertrauen in die Fähigkeiten der deutschen Mannschaft haben. Denn mit einem aufblasbaren Pokal in schwarz-rot-gold schwenkt man doch nur herum, wenn Deutschland den Titel tatsächlich holt, oder? Dass man in den Genuss dieser fragwürdigen Freude kommt, ist nach dem Auftaktspiel noch ein bisschen unwahrscheinlicher geworden.

Dann doch lieber einen Flutschmeister. Das Wasser-Eis in den deutschen Farben gibt es im praktischen Zehnerpack. Und man kann es auch genießen, wenn es mit dem Titel nicht klappen sollte. Möglicherweise leckt man nach einem Vorrunden-Aus etwas verschämter an dem Stiel-Eis herum. Wem die schwarz-rot-goldene Schleckerei nach einer deutschen Niederlage gar zu peinlich ist, der schmilzt die ganze Chose einfach ein. Aus dem farblichen Dreiklang wird wahrscheinlich ein schmutziges Grau. Das kann man dann löffeln. Würde jedenfalls perfekt zu der Stimmung passen, die Jogis Jungs mit einem Ausscheiden auslösen werden.

Von Markus Kniebeler