Rathenow

Die Feuerwehren aus Rathenow und Premnitz wurden am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Einsatz in den Havelweg in Rathenow gerufen. Hier war in einer Gartenlaube aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Der Gartenbungalow war zum Zeitpunkt des Brandes nicht bewohnt. Rauch und Flammen waren im Bereich des Daches deutlich zu sehen. Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz konnte das Feuer schließlich eingedämmt werden.

Über Dachöffnungen mussten die Kameraden an die Glutnester heran. Die Löscharbeiten zogen sich bis spät in die Nacht. Am Freitag untersuchte die Polizei den Tatort, um die Brandursache zu finden.

Von MAZ