Rathenow

Zum Jubiläum des Rathenower Stadtwaldes in diesem Jahr hat sich Stadtförster Thomas Querfurth ein schönes Begleitprogramm einfallen lassen.

Am 17. Juni, dem Tag, an dem vor 700 Jahren der Markgraf Waldemar das Gut Rodewald der Rathenower Bürgerschaft schenkte, soll auf dem Rauen Berg ein Gedenkstein aufgestellt werden. Außerdem sind die Rathenower aufgerufen, ihren Lieblingsort im Stadtwald zu fotografieren und sich mit der Aufnahme an einem Fotowettbewerb zu beteiligen.

Hautnah erleben kann man den Stadtwald im Rahmen von sieben geführten Touren, die im Sommer angeboten werden. Dabei können Interessenten wählen, ob sie den Wald lieber zu Fuß oder per Rad erkunden wollen. Drei Wanderungen – am 17. Mai, 16. August, 13. September – wird es geben. Die Radtouren finden am 18. Mai, 15. Juni, 17. August und 14. September statt.

Infos zur Geschichte des Waldes

Bei allen genannten Terminen geht es nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu erzielen. Vielmehr soll der Lebensraum Wald ganz entspannt genossen werden. Der Revierförster Thomas Querfurth wird den Teilnehmern auf der Tour die wechselhafte Geschichte des Waldes näher bringen. Dass sich im Lauf von 700 Jahren die ein oder andere Anekdote angesammelt hat, versteht sich von selbst.

Der Förster wird aber nicht nur zurückschauen, sondern auch darüber Auskunft geben, welche Herausforderungen die Bewirtschaftung von rund 1900 Hektar Wald heute bereithält. Wer wissen will, was es mit dem Waldumbau auf sich hat, wer sich nach Spätfolgen von Sturm Xavier erkundet oder nach den Spuren von Wölfen, der wird Antworten auf seine Fragen bekommen.

Führungen 2016 sehr beliebt

Bei den geführten Touren durch den Stadtwald handelt es sich übrigens nicht um eine Premiere. Bereits im Jahr 2016, als die Stadt Rathenow die urkundliche Ersterwähnung vor 800 Jahren feierte, konnten sich interessierte Bürger vom Stadtförster durch dessen Revier führen lassen.

Das Angebot entpuppte sich als Riesen-Erfolg. So groß war die Nachfrage, dass Querfurth seinen Kollegen Mario Grimmer bat, ihn bei den Führungen zu unterstützen. Am Ende des Jahres hatten die beien Förster mehr als 350 Menschen durch den Rathenower Stadtwald geführt.

Weil das Angebot damals so gut angenommen wurde, wird es im Jubiläumsjahr des Stadtwaldes wiederholt. Wanderer sollten festes Schuhwerk anlegen, für eine der Witterung angemessen Kleidung sollten sich alle Teilnehmer entscheiden.

Treffpunkt aller Touren ist der Wanderparkplatz am Ferchesarer Weg. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter der E-Mail: kultur@stadt-rathenow.de oder per Telefon 596 413 erforderlich. Bitte mit angeben, ob im Anschluss an die Wanderungen ein kleiner Imbiss im Wald gewünscht wird.

Von Markus Kniebeler