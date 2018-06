Rathenow

Die CDU wird zur nächsten Stadtverordnetensitzung einen Antrag vorlegen, mit dem der Bürgermeister den Auftrag erhält, Videoüberwachung auf dem Märkischen Platz zu ermöglichen. Dazu müsste Bürgermeister Ronald Seeger wiederum einen Antrag beim Innenministerium des Landes stellen.

Es gibt Zweifel

Inzwischen ist in der Stadt eine intensive Debatte losgebrochen, ob Videokameras der richtige Weg sind. Der ehemalige Bürgermeisterkandidat der Linken, Daniel Golze, bezweifelt die Wirksamkeit von Kameras. „Immer wieder fordert die CDU Kameraüberwachung. Was soll das bringen?“ Die meisten Straftaten – zum Beispiel Drogen- und Zigarettenhandel würden nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. „Zudem müssen, wenn die Überwachung zur Verhinderung von Straftaten dienen soll, immer mindestens zwei Leute an den Kameras sitzen – die hätte ich lieber auf der Straße.“

Daniel Golze (Linke). Quelle: Bernd Geske

Golze befürchtet, die Kameraüberwachung werde das Problem lediglich verlagern aber nicht lösen. Die Straftäter suchen sich Orte, wo es keine Kameras gibt. „Wenn wir Kameras installieren wollen“, so Golze. „dann in den Bereichen, die nicht einsehbar sind“. Das könnte hinter dem Kulturzentrum oder hinter dem Block an der Berliner Straße zum Körgraben sein.

Die Befürworter

Gerade die Geschäftsführung des Kulturzentrums und der Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft KWR befürworten Kameras an ihren Gebäuden. Die Sachschäden, die an den Häusern entstehen – sei es durch Sprayer oder rohe Gewalt – sei kaum einzudämmen.

Die CDU wolle mit ihrem Antrag das Sicherheitsgefühl der Rathenower verbessern, so Daniel Golze, der auch Sprecher der Linken in der SVV Rathenow ist. Golze formuliert bewusst provozierend, wie er einräumt: „Reden wir eigentlich über Straftaten auf dem Märkischen Platz oder reden wir darüber, dass es uns zu laut ist?“ Der Märkische Platz , so Golze, ist das Zentrum der Stadt. „Wir werden immer damit leben müssen, dass dort Jugendliche, Kinder und Erwachsene sind, die auch laut sind, die dort feiern.“

Die CDU-Fraktion in der SVV Rathenow will Videoüberwachung auf dem Märkischen Platz. Dazu gab es einen Vor-Ort-Termin. Quelle: Joachim Wilisch

In dem Antrag der CDU ist auch ein Sicherheitskonzept für den Märkischen Platz gefordert.Außerdem sollen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verstärkt mit der Polizei Streife laufen. Sollte die Neueinstellung von Personal dazu notwendig werden, müsse das geschehen, so die CDU.

Lieber mehr Streetworker

Neueinstellungen, beziehungsweise Verstärkung wünscht sich der Stichwahlgegner von Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger allerdings eher bei den Streetworkern. „Solange in Rathenow nur eine Streetworkerin unterwegs ist, werden wir nicht weiterkommen. Wir sollten ernsthaft darüber nachdenken, eine weitere Stelle zu schaffen, die sich nur und ausschließlich um das Stadtzentrum kümmert.“

Prävention sei das Gebot der Stunde. Erstmals beraten wird der Antrag im Ausschuss für Wirtschaft und Ordnung am 25. Juni. Entscheiden wird die Stadtverordnetenversammlung am 4. Juli.

Von Joachim Wilisch