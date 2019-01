Rathenow

„Einmal Suppe für die Puppe. Bitteschön“. Katharina Ibishi-Willmes reicht der Kundin das Tütchen mit dem Suppengewürz über die Theke und strahlt. Wer erleben will, wie viel Spaß man bei der Ausübung seines Berufes haben kann, der begebe sich mittwochs zum großen Wochenmarkt auf den Märkischen Platz.

Seit einiger Zeit steht auf dem Streifen zwischen City Center und Berliner Straße ein kleiner Verkaufswagen: „Katinkas Gewürzoase“. Von diesem versorgt Katharina Ibishi-Willmes die Kunden mit 250 verschiedenen Gewürzen – von Anis bis Zitronenpfeffer. Und eine große Portion guter Laune gibt es gratis dazu.

Stammkunden nach anfänglicher Skepsis

„Es hat ein bisschen gedauert, bis die Rathenower sich hergetraut haben“, sagt die 48-Jährige. Aber mittlerweile habe sie schon etliche Stammkunden. Und als sie es gerade gesagt hat, taucht eine Dame auf, die nach Betramwurzel fragt. Mehrfach schon habe sie das Gewürz, das Speisen verträglicher macht, an Katinkas Gewürzoase erworben, sagt sie. Das Schöne sei, dass man keine großen Packungen kaufen müsse, sondern auch ein paar Gramm abgefüllt würden.

„Alles, was Sie sehen, dürfen Sie probieren“, sagt Katharina Ibishi-Willmes. Und streut einem Mann ein bisschen Currypulver auf die Hand. „Mild und harmonisch“, erklärt sie. Der Mann nickt und lässt sich ein Tütchen abpacken.

Von Socken zu Kräutern

Seit ihrem 18. Lebensjahr befasst sich die Händlerin mit Kräutern und Gewürzen. Ihre Eltern waren Markthändler, zogen mit einem Sockenstand durchs Sauerland. Socken allerdings ließen die Tochter kalt. Viel faszinierender fand sie, was ein Freund der Eltern auf dem Markt anbot. Gewürze und Kräuter, deren exotische Namen das Zeug hatten, eine 18-Jährige ins Träumen zu versetzen. Chakalaka, Chimi-Churi, Tandoori Masala – so hört sie sich an, die große, weite Welt.

Friedliche Koexistenz: Fränkischer Dill neben Englischem Curry. Quelle: Markus Kniebeler

Immer wieder half die junge Frau am Gewürzwagen aus. Probierte sich durchs Repertoire, bildete sich weiter, tauchte immer tiefer ein in die faszinierende Welt der Aromen. Irgendwann legte sie sich einen kleinen Verkaufswagen zu und war fortan selber unterwegs. In ihrer Geburtsstadt Schmallenberg und den umliegenden Orten war die „Schmallenberger Gewürzoase“ bald in aller Munde.

Wahrscheinlich wäre sie heute noch in der Wintersportregion rund um den Kahlen Asten unterwegs. Wenn da nicht die Liebe wäre. Die sorgte dafür, dass Katharina Ibishi-Willmes im vergangenen Frühjahr nach 47 Lebensjahren ihre Zelte im Hochsauerland abbrach und ihrer Liebe nach Neuruppin folgte.

Von Neuruppin auf die Märkte

Dort fühlt sie sich wohl. Und von dort macht sie sich an vier Tagen mit ihrem Wagen auf den Weg zu den Märkten der Region. Dienstags geht es vor die Haustür auf den Neuruppiner Markt. Mittwochs macht sie Station in Rathenow, am Donnerstag geht es nach Wittstock, bevor am Freitag die Tour in Kyritz endet.

Bei der Zusammenstellung ihres Sortiments und der Bestellung der Ware arbeitet sie ganz eng mit ihrem Zwischenhändler zusammen. „Kräuter und Gewürze gibt es in allen Regionen der Welt“, sagt sie. Aber nicht überall sei die Qualität auf demselben Niveau. „Wussten Sie, dass der beste Majoran in Thüringen wächst?“, fragt sie den Reporter. „Oder dass nichts über fränkischen Dill geht?“

So könnte sie stundenlang erzählen. Vom Schmallenberger Pfeffer, einer Auswahl feinster Gewürze, die nicht nur Fleisch- sondern auch Fischgerichten das gewisse Etwas verleiht. Von der mittelalterlichen Gewürzlehre Hildegard von Bingens, deren Erkenntnisse der Naturheilkunde heute noch – oder wieder – auf große Resonanz stoßen. Oder von dem argentinischen Gewürz Chimi-Churi, der „ Maria Hilf“ in ihrer Palette, mit dem jede geschmackliche Fadheit wirkungsvoll bekämpft werden kann.

Die Rathenower Kundschaft ist für Tipps dieser Art dankbar. Wie sonst ist es zu erklären, dass es in Katinkas Gewürzoase jede Menge Wiederholungstäter gibt?

Von Markus Kniebeler