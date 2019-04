Göttlin

Der Förderverein Spatzennest heißt ab sofort Sonnenkind Verein. Das haben die Vereinsmitglieder kürzlich beschlossen und nach der Änderung im Vereinsregister nun auch öffentlich bekanntgegeben. Für die Namensänderung hatten sich die Mitglieder entschieden, weil es häufig Verwirrungen gab.

Die Gründungsmitglieder kamen zwar ursprünglich alle aus der Göttliner Kita Spatzennest oder hatten mit dieser zu tun – daher sollte der Name einen Bezug zur Kita haben. Die Arbeit und die Satzung des Vereins beschränkte sich aber nie auf die Kita. Die Einrichtung war viel mehr ein Teil des Ganzen.

„Zudem war es nie ein Förderverein im klassischen Sinn. Wir wollten von Beginn an Kinder und Jugendarbeit in Rathenow fördern. Es ging nicht darum nur Gelder für die Kita zu sammeln und der Satzung entsprechend zu verwalten“, erklärt Elke Dartsch.

Enge Zusammenarbeit mit Vereinen und Schulen

Sie und ihre Mitstreiter haben seit der Vereinsgründung im Mai 2012 diverse Feste organisiert wie „Mit Musik um die Welt“, das Kinderfest oder das Kürbisfest in Göttlin.

Seit Jahren gibt es zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Ortsbeirat Göttlin, der Kita Zwergenland, dem Rathenower Kinder- und Jugendparlament und den Schulen der Kreisstadt.

Das Bündnis für Familie Westhavelland unterstützt der Verein unter anderem beim Projekt Biberburgkind.

Es ändert sich nur der Name

Der neue Vereinsname ist natürlich angelehnt an das wohl bekannteste Projekt des Vereins: „Kinder der halben Sonnen“. Das hat übrigens auch dafür gesorgt, dass die havelländische Kreisstadt heute so eng mit dem Dorf Kitty in Gambia verbunden ist.

Elke Dartsch, Mitbegründerin des Vereins, lernte vor vier Jahren über das Projekt Kerstin Gebhardt kennen, die den Kontakt zu Kindern in Kitty herstellte. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Seit November 2016 leitet Katja Schneider die Geschicke des Vereins. Zur Zeit sind sie und die derzeit 14 weiteren Vereinsmitglieder mit den Vorbereitungen für das Fest der Menschlichkeit beschäftigt. Auch das nächste Kinderfest in Göttlin, das ab sofort „Kinderfestival Sonnenkind“ heißt, ist in Planung.

„Wir stehen weiterhin für Kinder- und Jugendarbeit in Rathenow. Projekte wie die Halben Sonnen und das Biberburgkind wird es auch weiterhin geben. Es ändert sich also nur unser Name und wir hoffen, dass er den Rathenowern gefällt“, betont Katja Schneider.

Von Christin Schmidt