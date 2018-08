Rathenow

Am Freitagabend erlebten über 400 Zuhörer einen besonderen Höhepunkt der Optikparksaison. Götz Alsmann und seine Band musizierten auf der Bühne im Mühlenhof.

Zur Galerie Mit neu arrangierten klassischen italienischen Schlagern haben Götz Alsmann und seine Band das Publikum begeistert.

„In Rom”, das 2017 veröffentlichte Album, vereint unvergängliche italienische Schlager der 1950/60er Jahre und lässt sie, neu arrangiert, im unverwechselbaren Swing- und Jazz-Gewand der exzellenten Musiker Markus Paßlick (Percussion), Altfrid Maria Sicking (Vobraphon, Trompete), Rudi Marhold (Schlagzeug) und seit 2016 Ingo Senst (Kontrabass), erklingen.

Texte teils neu geschrieben

Die ausschließlich deutschen Texte hat Götz Alsmann teilweise selbst geschrieben. So wurde aus „Quando Quando Quando” „Sag mir Quando” und aus „Volare” „Ich fliege”. Während des Konzerts erklangen auch Evergreens wie „Ciao, Ciao Bambina”, „Arrivederci Roma!” oder, als Instrumental-Version, Rocco Granats Schlager „Marina” sowie weitere Knüller des seit 1951 veranstalteten Schlagerfestivals San Remo. Seit Anfang der 1970-er Jahre spielt Multiinstrumentalist Götz Alsmann auch Mandoline. Die Band machte, nach dem Vorbild des elegant gekleideten Götz Alsmann, in ihren schwarz-violett gestreiften Anzügen auch optisch besonderen Eindruck.

Ein tolles Konzerterlebnis, bei dem der Funke der Begeisterung der Musiker während des Konzerts immer stärker auf das Publikum übersprang. „Für die Band ist der Höhepunkt der Tour schon Ende August – hier in Rathenow”, so der Charmeur Alsmann, der zwischen den Titeln immer wieder in gewohnt eloquenter Art moderierte.

Besucher: „Tolles Live-Ereignis!“

„Das war ein schönes Ende!”, so eine Konzertbesucherin nach knapp zwei Stunden mit zwei Zugaben Götz Alsmanns auf der Ukulele und dem Evergreen „Caprifischer” als besonders jazzige Version. „Super! Götz Alsmann ist einer wenigen deutschen Vertreter, die die 50er Jahre musikalisch authentisch aufrechterhalten”, so die Rathenower Rockabilly-Fans Ella und Rex. „Er und die Band sind tolle Musiker. Das Konzert war ein tolles Live-Erlebnis.”

Im Jahr 2011 veröffentlichten Götz Alsmann und Band „In Paris” als deutschsprachige Hommage an die großen französischen Chansons. 2014 folgte mit „Am Broadway” ein Album mit herausragenden Musical- und Revuesongs der 1930er bis 1950er Jahre der USA. 2017 schloss „In Rom” die „Reise-Trilogie”, mit den bisher „Gold” prämierten Alben, an historische und entscheidende Orte der internationalen Unterhaltungsmusik ab.

Von Uwe Hoffmann