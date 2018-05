Premnitz

Guido Krumrey (51 Jahre) aus Premnitz ist einer der ehrenamtlich tätigen Menschen, die am Mittwochabend auf Schloss Ribbeck von Landrat Roger Lewandowski (CDU) mit einer Ehrenamtsmedaille des Landkreises Havelland ausgezeichnet worden sind. Er gehört seit 2011 zu einer Gruppe von derzeit rund 20 Alttagsbegleitern, die sich um ältere Menschen kümmern. Ihre Tätigkeit wird von der Agentur für bürgerschaftliches Engagement in Rathenow koordiniert.

Seit 2013 ist Guido Krumrey der Hauptakteur des Lesecafés im Seniorenhilfezentrum Premnitz. Einmal in der Woche geht er dort hin, um Bewohnern des Hauses etwas vorzulesen. Immer an einem Donnerstagnachmittag kommt im Gemeinschaftsraum des Hauses eine Gruppe von älteren Menschen zusammen, um sich von ihm vorlesen zu lassen. Einige von ihnen haben körperliche Einschränkungen, nicht wenige auch Demenz in unterschiedlichen Stufen.

Margitta Dinse (links) wurde für ihr Engagement in der Seniorenbetreuung ausgezeichnet. Quelle: Bernd Geske

Oft liest Guido Krumrey ihnen Märchen vor, aber nicht nur die allseits bekannten Geschichten. Er sucht auch Märchen aus Italien, Japan und anderen Ländern heraus. Wie er berichtet, passt er sich mit seinem Leseprogramm den Jahreszeiten und den Feiertagen an. Zum Muttertag, zu Himmelfahrt und zu Pfingsten habe er entsprechende Geschichten herausgesucht. Anschließend spreche er mit den älteren Menschen über ihre Erinnerungen.

Er lese auch Geschichtliches vor, berichtet er. Er suche manchmal Gedichte heraus und singe manchmal mit seiner Gruppe.

Vorlesen – auch einzelnen Bewohnern am Bett

Manchmal nach dem Lesecafé, manchmal einen Tag später sucht Guido Krumrey außerdem im Seniorenhilfezentrum einzelne Bewohner auf, die nicht zum Gruppentreff kommen können und im Bett liegen. Am Bett sitzend, liest er ihnen dann vor, spricht mit ihnen und leistet ein bisschen Gesellschaft.

Neben dieser ehrenamtlichen Arbeit im Seniorenhilfezentrum ist Guido Krumrey auch noch als Alltagsbegleiter für einen gut 70-jährigen älteren Herrn in Premnitz tätig, der eine Demenz mittleren Grades und einige körperliche Einschränkungen hat. Er sucht ihn einmal in der Woche für zwei Stunden auf. Guido Krumrey liest dem älteren Herrn etwas vor, geht mit ihm spazieren und auch Eis essen. Er spielt mit ihm auch Karten, macht manchmal Gedächtnistraining oder einfache Bewegungsübungen.

30 Stunden ehrenamtliche Arbeit im Monat

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wendet Guido Krumrey rund 30 Stunden im Monat auf. Auch im Rathenower Lesecafé hilft er manchmal aus. Aus dem Bereich der Agentur für bürgerschaftliches Engagement in Rathenow sind auf Schloss Ribeck auch noch Rosemarie Hahn für ehrenamtlichen Besuchsdienst und Margitta Dinse als Alltagsbegleiterin ausgezeichnet worden.

Guido Krumrey hat mehr Spielraum für seine ehrenamtliche Tätigkeit, weil er schon seit länger Zeit krank geschrieben ist. Für ihn läuft ein Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente. Seinen Einsatz im Rahmen der Agentur für bürgerschaftliches Engagement bezeichnet er als sinnvolle Ergänzung seines Lebens. Er wolle nicht nur zu Hause sitzen, lieber etwas Abwechslung haben und sich um andere Menschen kümmern.

Agentur für bürgerschaftliches Engagement Die Agentur für bürgerschaftliches Engagement vereint im Landkreis Havelland rund 120 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich um andere Menschen kümmern. Die wichtigsten Tätigkeitsfelder sind Besuchsdienste für Patienten des Wohn- und Pflegezentrums (WPZ) Havelland, Alltagsbegleitung für ältere Menschen, Nachhilfeunterricht und Lernpatenschaften für Flüchtlinge. Der Generationentreff im Seniorenpflegezentrum Fontanepark wird von der Agentur für bürgerschaftliches Engagement organisiert. Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt, an denen Bewohner des Pflegezentrums, aber auch Gäste von außerhalb des Hauses teilnehmen können. Koordinatorin der Agentur für bürgerschaftliches Engagement ist Kerstin Stein-Maasch: 03385/570 149.

Manche Senioren seien froh, wenn sie mal jemanden haben, der ihnen in Ruhe zuhören kann. In den Gesprächen kommen dann nach einiger Zeit auch alte Erinnerungen wieder zum Vorschein.

Guido Krumrey sagt, dass er gerne seine ehrenamtliche Arbeit macht. Er freue sich, wenn die älteren Menschen es schön finden, wenn er sich mit ihnen beschäftigt. Immer wieder würden sich welche bei ihm bedanken. Von einigen werde er nach dem Vorlesen oder den Gesprächen sogar umarmt. Diese positiven Reaktion seien für ihn dann ein Ansporn, um seine ehrenamtliche Tätigkeit fortzuführen. In dieser Art hat sicher auch die Ehrenamtsmedaille gewirkt, die er jetzt vom Landkreis bekommen hat.

Von Bernd Geske