Rathenow

Die Beschwerde über die Buslinie 676, die zwischen Rathenow und Premnitz verkehrt, hat in den sozialen Medien für Diskussionen gesorgt. Kurz vor Weihnachten hatte sich eine Leserin beklagt, weil sie und vier weitere Personen am 8. Dezember nicht in den Bus einsteigen durften. Dieser fuhr um 23.23 Uhr von Mögelin Richtung Premnitz und war bereits voll ausgelastet.

Karola Schulz, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Havelbus Verkehrsgesellschaft ( HVG), erklärte, dass dort ein Kleinbus eingesetzt wird. Maximal 20 Plätze stehen hier zur Verfügung, erfahrungsgemäß reiche das aus.

Um auf eine größere Auslastung vorbereitet zu sein, gibt es im Fahrplan den Vermerk, dass sich Gruppen ab fünf Personen 48 Stunden vor Fahrtantritt anmelden sollen. Dann können entsprechende Fahrzeuge eingesetzt werden.

HVG veranlasste Kontrollfahrten

Nun äußerte sich erneut ein Leser und beklagt die Zustände der Linie 676: „Wir nutzen diesen Bus hin und wieder freitags und samstags und können nur über unhaltbare Zustände berichten. Letztes Jahr im Dezember habe ich mich bei der HVG beschwert und bekam die Antwort, dass Kontrollfahrten unternommen wurden und alles in Ordnung sei. Tatsächlich ist dieser Kleinbus am Wochenende häufig überfüllt, die Fahrgäste stehen dicht zusammengedrängt.“

Das sei auch am 15. Dezember so gewesen. Bereits ab der ersten Haltestelle am Rathenower Bahnhof sei der Bus um 23.05 Uhr voll besetzt gewesen. Auch die Stehplätze im Gang waren ausgeschöpft.

„Drei junge Männer, die an der Haltestelle Fehrbelliner Straße dazu steigen wollten, mussten draußen bleiben“, so der Mann. Er hofft, dass Havelbus das Problem angeht.

Havelbus veranlasst Fahrgastzählungen

Wie Karola Schulz bestätigt, gab es auf dieser Linie bereits Kontrollfahrten. Diese hätten stets ergeben, dass der eingesetzte Kleinbus in der Regel nicht ausgelastet ist.

„Wir gehen diesem Hinweis nach und werden noch einmal gezielt Freitag- und Samstagabend Fahrgastzählungen in Auftrag geben. Sollte sich daraus ergeben, dass wir hier an Kapazitätsgrenzen stoßen, werden wir entsprechend darauf reagieren“, verspricht Schulz.

Zudem weist sie noch einmal daraufhin, dass sich Gruppen ab fünf Personen unbedingt 48 Stunden vor Abfahrt bei Havelbus anmelden sollten, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden.

„Punktuell kann es dazu kommen, dass ein Bus überfüllt ist. Um die Sicherheit der Fahrgäste nicht zu gefährden, können die Busfahrer dann keine weiteren Fahrgäste mitnehmen“, betont Schulz.

Wer ähnliche Probleme hat, kann sich jederzeit an die Beschwerdestelle der HVG wenden und unter Angabe der Abfahrtzeit, der Linie und der Haltestelle das Problem schildern.

Von Christin Schmidt