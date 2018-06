Rathenow

Wenn am 21. Juni zur „Fete de la Musique“ in mehr als 500 Städten weltweit auf Straßen und öffentlichen Plätzen Livemusik erklingt, soll auch in der havelländischen Kreisstadt das Leben toben.

Auf und rund um den Märkischen Platz spielen an dem Donnerstag ab 16 Uhr regionale Musikgruppen live und unter freiem Himmel. Quasi kostenlose Konzert, die Kultur in die Innenstadt bringen und für gute Stimmung sorgen sollen.

So zumindest wünschen es sich die Mitglieder des Klangbreite Vereins, die die „Fete de la Musique“ in Rathenow veranstalten. „Im letzten Jahr hatten wir versucht, die Fete im kleinen Rahmen wieder in Rathenow zu etablieren. Nun wollen wir das Ganze größer aufziehen und hoffen, dass viele Bürger die Einladung annehmen“, sagt Vorstandsmitglied Daniel Bree.

An acht Spielplätzen wird es Musik geben: In der Berliner Straße vor der Buchhandlung Tieke und dem Ideen-Café, in der Goethestraße vor dem Havel-Reisebüro und im Café Handgemenge, in der Steinstraße vor der Ladengalerie „Stein 40“, auf dem August-Bebel-Platz vor der Post, auf dem Märkischen Platz und auf dem Rideplatz.

Rathenows Innenstadt – das musikalische Zentrum des Havellandes

Bereits um 15 Uhr sind alle Bürger aufgerufen sich zur gemeinsamen Eröffnung der Veranstaltung an einem großen Trommelflashmob auf dem Märkischen Platz zu beteiligen.

Die Trommler der Förderschule Spektrum und der Geschwister-Scholl-Grundschule haben bereits zugesagt. Auch die Trommelgruppe Milow ist dabei.

„Wir rufen alle Rathenower auf, zum Märkischen Platz zu kommen. Ob mit eigener Trommel oder einfach mit einem Eimer oder Topf. Alle sollen gemeinsam auf die Pauke hauen und unsere Stadt mit positiver Energie beleben“, so Vereinsmitglied Marcel Böttger.

Ab 16 Uhr lösen Musiker aus der Region die Trommler ab. Mit dabei sind Bootsmann, Perlick-live, Dacapodaster, das Teckle-Trio, Milan, Rudolph Witkowski, der Rapper Beluxe aus Nauen und Trip-T. Das Publikum darf sich auf Jazz, Deutsch-Rock, Pop, Rap und Hip Hop freuen.

„Die Akquise lief in diesem Jahr sehr gut. Die Musiker waren sofort dabei und haben Lust, das Fest zu unterstützen. Auch die Geschäftsinhaber waren sehr aufgeschlossen“, berichtet Daniel Bree.

Höhepunkt der Fete ist das Abschlusskonzert mit der Band Mystery Art Orchestra aus Brandenburg/Havel von 18 bis 19 Uhr auf dem Märkischen Platz. Anschließend spielt noch ein DJ auf dem Rideplatz und im Café Handgemenge gibt es ab 21 Uhr Hip Hop mit Underground Productions.

Übrigens wird der Klangbreite Verein auch in diesem Jahr die Jugendbühne auf dem Stadtfest bespielen und sucht dafür noch regionale Musiker. Interessenten wenden sich über Facebook an den Verein.

Von Christin Schmidt