Grütz

Im Ringen um eine Betriebserlaubnis für den ehemaligen Ausflugsdampfer „MS Sonnenschein“ deutet sich eine Lösung an. Nach dem Besuch von Henryk Wichmann, dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Brandenburger Landtages, und dem Landtagsabgeordneten Dieter Dombrowski (beide CDU) am Montagnachmittag kann Claudia Mund Hoffnung schöpfen, die Sonnenschein dauerhaft als Restaurantschiff nutzen zu dürfen, ohne vorher ein ebenso kostspieliges wie zeitaufwändiges B-Plan-Verfahren abschließen zu müssen.

Ausflugsschiff mit Geschichte Die „MS Sonnenschein“ wurde im Jahr 1928 erbaut. Seit den 1970er-Jahren war sie als Fahrgastschiff rund um Rathenow unterwegs. Wegen einer anstehenden kostspieligen Reparatur stellte der Eigner Ende 2016 den Fahrgastbetrieb ein. Weil niemand sich für die „Sonnenschein“ interessierte, sollte sie verschrottet werden. Im Frühjahr 2017 erwarb Claudia Mund, Inhaberin der Havelboot-Marina Grütz, das Schiff und ließ es im Sommer 2017 von der Werft im sachsen-anhaltinischen Derben nach Grütz überführen. Seit Juni 2017 liegt die Sonnenschein am Steg der Marina Grütz vor Anker, wo sie als Restaurantschiff genutzt werden soll. Allerdings erhielt Claudia Mund die Auflage, einen kostspieligen B-Plan erstellen zu lassen. Im Spätsommer 2017 wandte sich Claudia Mund an den Petitionsausschuss des Landtages mit der Bitte, ihr die komplizierte Behördenangelegenheit zu erleichtern.

Das nämlich war der Inhaberin der Marina Grütz und Eignerin des legendären Ausflugsdampfers vom Bauordnungsamt des Kreises mitgeteilt worden, nachdem sie die Sonnenschein im vergangenen Sommer nach Grütz überführt hatte. Wenn das Schiff am Grützer Anleger dauerhaft festgemacht werde, so die Behörde, dann müsse ein B-Plan erstellt werden. Denn es handele sich um ein Bauvorhaben im Außenbereich. Daraufhin hatte sich Claudia Mund an den Petitionsausschuss gewandt. Dessen Vorsitzender Henry Wichmann schaute sich die Situation am Montag in Grütz an.

„Völlig neue Situation“

Wichmann brauchte nicht lange, um sich ein Bild zu machen. Vor allem, als er von Claudia Mund erfahren hatte, dass die Sonnenschein noch fahrfähig sei. „So lange ein Boot fahrfähig ist, kann es nicht als festes Bauwerk betrachtet werden.“ Bei der Behandlung der Petition sei der Ausschuss davon ausgegangen, dass die Sonnenschein nicht mehr manövriert werden könne. „Die Situation, wie sie sich mir jetzt darstellt, ist eine völlig andere“, so Wichmann.

Claudia Mund erklärte dem Landtagsabgeordneten weiterhin, dass auch keine festen Leitungen oder Anschlüsse gebaut werden müssen, um die Sonnenschein zu versorgen. Die Ver- und Entsorgung werde gehandhabt, wie bei jedem anderen Boot, das am Grützer Anleger festmache.

Plädoyer für unkomplizierte Lösung

Weil der Ausschuss bei der Behandlung der Petition von anderen Voraussetzungen ausgegangen war, riet Wichmann der Eignerin, den Antrag noch einmal einzureichen und in wenigen Sätzen auf die Fahrfähigkeit des Motorschiffs einzugehen. „Der Ausschuss wird sich der Sache dann noch einmal annehmen“, so Wichmann. Sein Ziel sei es, einen Vor-Ort-Termin mit den Vertretern des Bauordnungsamtes zu vereinbaren. „Wir müssen hier zu einer unkomplizierten, bürgerfreundlichen Lösung kommen“, so Wichmann. Es könne nicht sein, dass die Eignerin in ein langwieriges und kostspieliges Verfahren verwickelt werde, wenn es dafür keinen triftigen Grund gebe.

Claudia Mund war über die pragmatischen Ausführungen des Politikers sichtlich erfreut. „Ich werde den Antrag so bald wie möglich stellen“, sagte sie. Es gehe ihr darum, endlich Planungssicherheit für den Restaurantbetrieb zu haben. „Ich bin es leid, Leute, die die Sonnenschein für Veranstaltungen buchen wollen, vertrösten zu müssen.“

Von Markus Kniebeler