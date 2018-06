Rathenow

Gymnastik, Handarbeit, Gesellschaftsspiele, Kochen, Modenschauen und gern auch gemeinsame Fahrten. Die Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Rathenow (GWG) hat eine Begegnungsstätte, die ein gefragter Treffpunkt ist. Das Modell funktioniert gut, weil die Genossenschaft großzügig in Vorleistung gegangen ist. 2001 hat sie am Friedrich-Ebert-Ring 51 a eine Seniorenbegegnungsstätte gebaut und die Gründung eines Seniorenvereins angeregt. Als wichtiges „Erfolgsgeheimnis“ darf aber nicht verschwiegen werden, dass die GWG eine Vollzeit- und eine Teilzeitstelle finanziert für zwei Frauen, die sich um die tausend kleinen und großen Dinge kümmern.

„Wir haben viele ältere und alleinstehende Genossenschaftsmitglieder“, erklärt GWG-Vorstand Gerald Püschel. „Für sie haben wir diesen Anlaufpunkt geschaffen.“ Die Begegnungsstätte habe sich gut entwickelt, sie werde sehr gut angenommen.

Yvonne Gablenz, die Vorsitzende des Seniorenvereins. Quelle: Bernd Geske

Yvonne Gablenz ist seit neun Jahren die Vorsitzende des Seniorenvereins, zuvor war sie schon vier Jahre Schatzmeisterin. „Es ist hier wie ein Jugendclub, nur für Ältere“, dieses lebendige Bild verwendet sie gerne, um zu erklären, wie die Vereinsarbeit in der Begegnungsstätte funktioniert. Hauptunterstützer sei die GWG. Es gebe auch weitere Firmen, die einzelne Veranstaltungen mit Sach- und Geldspenden unterstützen.

Der GWG-Seniorenverein hat die stattliche Zahl von 150 Mitgliedern. Für jeden Monat wird ein Veranstaltungsplan erstellt, der allen Haushalten zugestellt wird. Die GWG verwaltet insgesamt 993 Wohnungen, 880 davon in Rathenow.

Silke Thiele (links) und Heike Haupt, die Angestellten der Begegnungsstätte. Quelle: Bernd Geske

Wöchentlich auf dem Plan stehen Gesellschaftsspiele, der Handarbeitsclub, die Klöppel-Gruppe, sowie Gymnastik I, Gymnastik II und Sport. Alle 14 Tage wird Bingo gespielt. Zweimal im Jahr gibt es eine Modenschau. Gesetzt sind das Osterfrühstück, das Herbstfrühstück, das Eisbeinessen im Oktober und die Weihnachtsfeier. Die Frauentagsfeier war dieses Jahr so gefragt, dass zwei Veranstaltungen organisiert werden mussten.

Mehrmals pro Jahr wird in die Therme Bad Wilsnack gefahren. Gerade die Tagesfahrten mit Programm erfreuen sich in letzter Zeit wachsender Beliebtheit. 2017 gab es mit sechs bislang die meisten Touren: zu Karl’s Erlebnisdorf nach Elstal, in den Botanischen Garten nach Berlin, eine Schiffsrundfahrt von Potsdam durch Berlin, eine Fahrt nach Boltenhagen, eine nach Klaistow und nicht zuletzt eine Tour zum Weihnachtsmarkt nach Celle. Die nächste Tour in diesem Jahr ist am 20. Juni eine vierstündige Spreefahrt durch Berlin.

Viele der Besucher sind komplett allein

„Viele unserer Besucherinnen und Besucher sind komplett allein“, erzählt Yvonne Gablenz, „sie sind dankbar, hier eine Anlaufstelle zu haben und jemanden zu finden, mit dem sie reden können.“ Von Montag bis Freitag sei ab 7.30 Uhr jemand da. Die beiden Angestellten Heike Haupt und Silke Thiele hätten immer ein offenes Ohr für Fragen und Probleme aller Art.

Der GWG-Seniorenverein öffnet sich übrigens gerade. Es können auch Nichtmitglieder an den Veranstaltungen teilnehmen und der Begriff „Senioren“ soll aus dem Namen gestrichen werden, weil der Verein künftig ausdrücklich für alle Altersbereiche da sein will. Wie genau das geschieht, das soll eine Mitgliederversammlung entscheiden.

