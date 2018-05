Rathenow

Rund 20 Interessierte kamen kürzlich zum ersten Treffen in der Lutherkirche zusammen, um über die Zukunft des Gebäudes zu sprechen. Die Rathenowerin Andrea Wernicke hatte eingeladen. Es ging um die Frage, ob und wie man das Gebäude in Zukunft nutzen soll. Die evangelische Gemeinde plant den Neubau eines Gemeindezentrum auf dem Kirchberg. Damit würde das Lutherhaus zur Disposition stehen.

Viele Mitglieder der Kirchengemeinde

Die meisten der Interessenten waren Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde. „Die Stadt hat wieder mehr Zuzug“, so Hannelore Scharnbeck. „Warum soll es nicht auch wieder mehr Christen in unserer Stadt geben?“ Schließlich sei der Neubau der Lutherkirche erfolgt, weil die Rathenower Bevölkerung anwuchs und ein Gotteshauses in dem Stadtteil bereits vor dem Ersten Weltkrieg geplant war.

Aber auch nicht kirchlich gebundene Rathenower, wie Andrea Wernicke selbst, wollen das Lutherhaus weiter erhalten und nutzen. So kam auch der Fraktionsvorsitzende der Linken in der Stadtverordnetenversammlung, Daniel Golze, zum Treffen. Er interessierte sich, auch vor dem Hintergrund der Pläne eines „Jahn-Campus“ und dem Ausbau der Jahnstraße 34 zum Schulhort, dafür, welche Ideen es zu künftigen Nutzung des Gebäudes gibt.

So wurde auch die Idee geäußert, im Lutherhaus wieder Kita-Plätze zu schaffen. Derzeit gibt es in der Stadt eine Warteliste für 70 Kita-Plätze. „Dass sich auch jüngere Menschen für das Lutherhaus einsetzen, macht mir Hoffnung auf ein lebendiges und offenes Gemeindeleben in der Lutherkirche“, sagt Gisela Weinhold. „Wir sollten die Kirche mehr für junge Leute öffnen und für die Jugendarbeit in der Stadt nutzen.“

Gymnasium nutzt das Haus

So organisiert bereits jetzt das Jahn-Gymnasium einzelne Veranstaltungen, zum Beispiel die Weihnachtsgala, im Lutherhaus. Gisela Weinholds Sohn Roland hatte vor wenigen Wochen eine Unterschriftensammlung zum Erhalt der Lutherkirche initiiert. „Etwas über 400 Unterschriften sind so schon zusammengekommen“, sagt Andrea Wernicke.

„Unser erstes Treffen brachte uns weiter. Es gab eine sachliche Diskussion mit konstruktiven Vorschlägen“, sagt Initiatorin Andrea Wernicke. „Jetzt brauchen wir gute Ideen zur Nutzung für eine langfristige Perspektive des Gebäudes.“ Zum nächsten Treffen wollen die Unterstützer entscheiden, ob sie einen Förderverein zum Erhalt des Lutherhauses gründen wollen und darüber diskutieren, ob das Lutherhaus, nach Neubau eines Gemeindezentrums auf dem Kirchberg weiter in der Hand der Gemeinde bleiben soll.

Alle Interessenten zum Erhalt der Lutherkirche treffen sich am Mittwoch, 23. Mai, 19 Uhr, in der Lutherkirche. Andrea Wernicke kann man unter Telefon 03385/61 96 555 oder über die E-Mail lutherhaus-rn@gmx.de erreichen.

