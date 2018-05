Ab Havelkilometer 103 durchfließt die Havel das Rathenower Stadtgebiet. Sie teilt sich in mehrere Arme: die Rathenower Havel, die Vorderarchen (oder Kleine Archen), die Hinterarchen (oder Große Archen), den Schleusenkanal an der Hauptschleuse und den Stadtkanal sowie den Durchlass an „Hellers Loch”.

Die Havelarme vereinen sich im Süden der Stadt wieder zu einem Hauptfluss. In den Havelarmen befinden sich Wehre und Schleusen. Sie alle zusammen werden von den Wasserexperten als Staustufe Rathenow bezeichnet.

Nach Abschluss der Sanierung der Staustufe Rathenow soll der Havelpegel über zwei leistungsfähige Wehre reguliert werden – das Mühlenwehr und das Hinterarchenwehr. Das Vorderarchenwehr wird außer Betrieb genommen.

Die Wehre am Mühlendamm und an den Hinterarchen werden zusammen 360 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abführen können – selbst vor einem Jahrhundertwasser mit einer Durchflussmenge von 310 Kubikmetern pro Sekunde müssten Rathenower dann keine Angst mehr haben.