Rathenow

Besser kann die Anerkennung eines Projektes kaum zum Ausdruck gebracht werden. Die Aktion Mensch, die das Interkulturelle Familiencafé der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) drei Jahre gefördert hat, gestattet nun eine Verlängerung. Das Projekt lief nach dem ursprünglichen Konzept vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2018. Mit den nun bewilligten zusätzlichen Finanzen kann es mindestens 15 Monate länger laufen.

Das Familiencafé wurde in einer Zeit geschaffen, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Frauen mit Kindern, die keine Kita-Plätze hatten, sollten die Gelegenheit zum Lernen der deutschen Sprache erhalten. Ihre Kinder konnten und können sie mitbringen.

Diana Neumann (links) und Britta Stöwe wurden auf der Weihnachtsfeier für Migranten im Dezember für ihre Arbeit im Interkulturellen Familiencafé geehrt. Quelle: Bernd Geske

Wie Projektleiterin Britta Stöwe erklärt, besteht das Angebot heute aus drei Säulen. In Säule 1 werden Bildungsgruppen zusammen gestellt, in denen die Frauen drei Monate lang an zwei Tagen die Woche je zwei Stunden bei Honorarkräften und Sprachmittlern Deutsch lernen. In den bislang drei Jahren hat es acht Gruppen mit insgesamt 64 Teilnehmerinnen gegeben. Behandelt wurden handfeste Lektionen mit Themen wie Familie, mein Körper und Landeskunde.

Die zweite Säule war das Familiencafé im engeren Sinne. In nicht ganz so strenger Form wie bei den Bildungsgruppen erlebten die Frauen hier oft ihre ersten Kontakte mit der deutschen Sprache. Sie lernten Grundlagen, das lateinische Alphabet, machten Rollenspiele und bekamen Informationen über Formulare, Arztbesuche und ähnliche Dinge.

Wichtige Rolle für ehrenamtliche Helfer

Dazu muss mitgeteilt werden, dass das ganze Konzept nicht funktioniert hätte, wenn sich nicht ehrenamtliche Helfer mit eingebracht hätten. Die Sprachbildung im Familiencafé lief komplett nur über Ehrenamtliche. Und damit die Frauen in den Bildungsgruppen sich aufs Lernen konzentrieren konnten, haben Ehrenamtliche die Kinderbetreuung übernommen.

Neben den zwei Hauptamtlichen Britta Stöwe und Diana Neumann waren in den zurück liegenden drei Jahren zehn ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Familiencafé tätig. Mit dabei waren auch zwei Praktikantinnen, die an der Schule für Sozialwesen Sophie Scholl in Premnitz Erzieherin lernen.

30 Praktikanten aus Schulen

An die 30 Schülerpraktikanten von der Duncker-Oberschule Rathenow, der Koop-Schule in Friesack und vom Jahngymnasium Rathenow haben mitgewirkt. Eine Frau hat ein Jahr Bundesfreiwilligendienst dort gemacht. Nicht zuletzt haben sieben Menschen mit Migrationshintergrund mitgewirkt.

In den bislang drei Jahren haben insgesamt 136 Frauen mit 155 Kindern im Vorschulalter die Angebote des Familiencafés wahrgenommen. Die meisten von ihnen kamen aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran und Kenia. 20 bis 30 Frauen und Kinder waren es jeden Tag. In den Ferienzeiten haben die Frauen auch ältere Kinder mitgebracht, die dann nicht zur Schule gingen.

Frühe Hilfen über das Jugendamt

Im September 2017 kam die dritte Säule mit Frühen Hilfen über das Jugendamt hinzu. Alle 14 Tage gab es eine Hebammensprechstunde und wöchentlich musikalische Früherziehung über den Verein Ton-Art. Seit Mai 2018 kommt die Migrationsberatung der Awo einmal die Woche ins Familiencafé.

Die verlängerte Förderung von der Aktion Mensch macht es nun möglich, alles wie bisher noch ein gutes Jahr weiter laufen zu lassen. Eine Neuerung ist auch vorgesehen: Es soll eine Eltern-Kind-Gruppe für bis zu zwölf Mütter entstehen.

Von Bernd Geske