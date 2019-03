Rathenow

Dass sie mehr als flanken, dribbeln und grätschen können, haben 18 junge Fußballer des Jahngymnasiums Rathenow jetzt bewiesen. Angeleitet von Fachkräften der Semliner Firma A. S. Rumland Baum- und Landschaftspflege, haben sie im Stadtwald von Genthin bei einem Pflanzprojekt die stattliche Zahl von 3000 jungen Kiefern in den sandigen Boden gebracht.

Das war gewissermaßen das Auswärts-Rückspiel für eine Heimpartie, die bereits im Dezember stattgefunden hat. Da hatte Andrea Rumland für die Firma an Schulleiterin Anke Koch im Beisein der Sportler einen Satz von 18 Fußballkluften mit Trikots, kurzen Hosen, Stutzen und Taschen als Sponsorgeschenk an das Gymnasium übergeben.

Schulleiterin Anke Koch (links) übernimmt von Andrea Rumland die Fußballtrokots. Quelle: privat

Schon zu diesem Zeitpunkt hatte festgestanden, dass die Fußballer sich im Namen der Schule mit einer Gegenleistung dafür bedanken wollen. Etwas Handfestes im Zusammenwirken mit der Firma sollte es sein.

„Das war für alle eine Win-Win-Situation“, sagt Sportlehrer Jens Petzold, der das ungewöhnliche Kooperationsprojekt eingefädelt hat. Auf einer Klassenfahrt hatte er Andrea Rumland, die Mutter eines Jungen in einer 9. Klasse des Gymnasiums, nach Sponsormöglichkeiten ihrer Firma gefragt. Die sagte schnell zu, etwas im Sinne der gewünschten Fußballtrikots in die Wege zu leiten. Und der Sportlehrer fand, dass seine Jungs sich im positiven Sinne revanchieren sollten. Er übernahm es, sie zu motivieren und darum haben alle 18 jungen Fußballer mitgemacht.

Geeignetes Projekt gesucht

Schnell aus dem Ärmel schütteln ließ sich das Projekt indes nicht, berichtet der Firmeninhaber Andreas Scholl-Rumland. Es sollte ein Projekt sein, bei dem ökologische Zusammenhänge erkennbar werden und das ungelernte Jugendliche gut ausführen können.

Andreas Scholl-Rumland wurde sich schließlich einig mit dem Oberförster des Genthiner Stadtwaldes, wo seine Firma den Auftrag hatte, 16 000 junge Bäume einzupflanzen. Eine Teilfläche mit Sandboden, wo nur Kiefern gedeihen können, ist dann für die Jahngymnasiasten ausgewählt worden.

Vor Beginn der Arbeiten sind die Schüler vom Oberförster eingewiesen worden. Quelle: Privat

Zwei Jahre junge Bäumchen waren einzupflanzen. Der Oberförster erklärte den Jugendlichen zu Beginn die großen und kleinen Zusammenhänge. Fachkräfte der Landschaftspflegefirma kamen mit, um die Jungs anzuleiten, ihre Fragen zu beantworten und auf korrekte Arbeitsergebnisse zu achten. Schließlich muss die Firma auch für diese Fläche der Stadt Genthin garantieren, dass die Pflanzen richtig anwachsen.

„Die Mitarbeiter der Firma sind ganz sensibel mit den Schülern umgegangen“, berichtet Jens Petzold. Die Jugendlichen hätten erfahren, dass man auch bei so einfach scheinenden Arbeiten viel falsch machen kann. Am Ende seien die Schüler begeistert gewesen, sie hätten einen erlebnisreichen Tag gehabt.

Lehrer Jens Petzold (links) und Firmeninhaber Andreas Scholl-Rumland sind sich einig: Das war eine tolle Aktion! Quelle: Bernd Geske

Firmeninhaber Andreas Scholl-Rumland hatte auch für die nötige Verpflegung gesorgt. In der Frühstückspause gab es ein Picknick mit Würstchen und für die Mittagsmahlzeit hatte er Soljanka in den Wald mitnehmen lassen, um sie dort auf einem ebenfalls mitgeführten Brenner warm zu machen.

Bis 14 Uhr sollte gearbeitet werden, doch leider spielte das Wetter an jenem Tag nicht mit. Wegen Regen und Sturm musste die Pflanzaktion bereits am Mittag abgebrochen werden. Alle Beteiligten waren sich aber einig: Wenn es wieder mal passt, wird so ein Öko-Kooperationsprojekt noch einmal aufgelegt.

Von Bernd Geske