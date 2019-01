Rathenow

Ihre Laune ist gut, ihre Nerven sind aber mächtig angespannt. Anke Heinsdorff, Regionalleiterin der Kunst- und Musikschule Havelland in Rathenow, steckt in der aufregendsten und anstrengende Phase des Schuljahres.

Denn am Freitag und Samstag, 25. und 26. Januar, findet der Regionalwettbewerb Brandenburg/West des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in Rathenow statt. Als Vorsitzende des Regionalausschusses laufen bei Anke Heinsdorff die Fäden für die Veranstaltung zusammen, die an beiden Tagen wieder jeweils rund 1000 Gäste nach Rathenow locken dürfte.

Terminkollisionen sorgen für Herausforderungen

Obwohl sie diesen Kraftakt zum zwölften Mal mit ihrem Team meistert, spricht Heinsdorff nicht von Routine. „Man weiß zwar, wo der Besen hin muss, aber jeder Wettbewerb ist anders und wir stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen“, sagt Anke Heinsdorff. In diesem Jahr gehören dazu diverse Terminkollisionen.

Die Leiterin der Musik- und Kunstschule Havelland Simone Seyfarth (l.) mit der Vorsitzenden des Regionalausschusses Brandenburg/West des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, Anke Heinsdorff. Quelle: Uwe Hoffmann

Zahlreiche Musikschüler sollen den Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters von Potsdam bereichern, wollen sich aber auch dem Wettbewerb stellen. Zudem spielt am Wochenende ein Orchester der Musikschule auf der Grünen Woche. Und einige Juroren treten beim Neujahrsempfang der Stadt Falkensee auf.

Kosten liegen bei rund 16.000 Euro

All das muss Anke Heinsdorff beim Stricken des Zeitplans beachten. Dazu kommt, dass diverse Instrumente transportiert werden müssen, darunter zwei Flügel, ein Cembalo, diverse E-Pianos. Ganz zu schweigen vom Catering und den vielen anderen Dingen, die nötig sind, um den Teilnehmern bestmögliche Bedingungen zu bieten.

Rund 16.000 Euro kostet das Spektakel. Finanziert wird es unter anderem mit Unterstützung des Brandenburger Kulturministeriums, des Landkreises Havelland und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam.

Rathenow unterstützt den Wettbewerb nicht mehr finanziell

Bis vor einigen Jahren hatte sich auch die Stadt Rathenow noch mit 3000 Euro beteiligt. Im Zuge des Haushaltssicherungskonzept wurde diese Zuwendung allerdings gestrichen. Neben der finanzieller Unterstützung ist vor allem Manpower wichtig. „Denn ohne die mehr als 50 ehrenamtlichen Helfer, wäre das Budget weitaus höher“, ist sich Anke Heinsdorff sicher.

Etwa 30 Mitglieder des Fördervereins der Musikschule packen mit an. Dazu kommen jedes Jahr rund 20 Bürger, die aus Interesse und Liebe zur Musik immer wieder aufs Neue helfen. Auch Schüler sind dabei.

Zudem stellen der Landkreis und die Stadt Rathenow, für beide Tage Mitarbeiter zur Verfügung. Die Organisation klappt hervorragend, was wohl mit ein Grund dafür ist, dass der Regionalausscheid seit mittlerweile zwölf Jahren in Rathenow ausgerichtet wird. Zuvor fand er zehn Jahre lang in Potsdam statt.

Eine hochkarätig besetzte Fachjury beurteilt die Leistung der knapp 300 Teilnehmer des Regionalwettbewerbs. Quelle: Christin Schmidt

Was weniger gut klappt, ist die gastronomische Versorgung in der Stadt. Obwohl der Wettbewerb seit Jahren Ende Januar so viele Menschen anzieht, sind die wenigsten Lokale darauf eingestellt, so Heinsdorff. In diesem Jahr dürfte es noch schwieriger werden. Timm’s Cafe ist geschlossen und das Kulturzentrum hat ebenfalls keine eigene Gastronomie mehr.

Von Kammermusik über Pop bis Hardrock

Dem musikalischen Genuss sollte das aber keinen Abbruch tun. Das Publikum darf sich auf knapp 200 Wertungsspiele freuen, die alle öffentlich sind und zwischen sechs und 30 Minuten dauern. Die Bandbreite reicht von Kammermusik über Pop bis hin zu Hardrock, den die Band Excyle aus Falkensee der Jury präsentieren wird.

Als Belohnung gibt es für die jungen Musiker zwischen 7 und 21 Jahren eine fundierte Bewertung, die den Nachwuchs motivieren soll und für besonders gute Leistungen die Delegierung zum Landeswettbewerb.

„Es ist aber kein sportlicher Wettbewerb, bei dem einer gegen den anderen antritt. Hier gibt es keine Sieger und Besiegte. Es geht vielmehr darum, dass man mit den anderen mitfiebert und ihrem Spiel lauscht“, betont Anke Heinsdorff.

Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es auf www.jumu-brandenburg.de.

Von Christin Schmidt