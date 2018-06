Rathenow

Buga-Spielplatz „Echsenland“ am Rathenower Weinberg, Montag 16 Uhr. Vereinzelt tollen Kinder auf den Abenteuergeräten herum. Einige Begleitpersonen passen auf. Der preisgekrönte Spielplatz sieht nicht mehr besonders schön aus. Die Farbe blättert ab, hier und da ist das Holz nicht mehr im besten Zustand.

Wenn die letzten Kinder das Spielparadies „Echsenland" am Fuße des Weinberges in Rathenow verlassen, kommen ältere Jugendliche. Sie hinterlassen oft einen regelrechten Saustall und nicht immer schafft es die Stadtverwaltung gleich, das Reinigungskommando hinterherzuschicken.

Und in den Sozialen Netzwerken werden noch andere Bilder von dem Spielplatz verbreitet. Glasscherben, die auf Spielflächen herumliegen, leere Flaschen, Papier und sogar Haschtütchen oder Kondome. „Man kann da nicht mehr hingehen, vor allem nicht, wenn die Jugend dort gewesen ist. Ein schlechtes Beispiel für Buga-Nachnutzung.“ So steht es im weltweiten Netz zu lesen.

Nach 17 Uhr geht es los

Ortstermin am Spielplatz. Eingeladen hat Stadtsprecher Jörg Zietemann. Mit dabei der Leiter des Ordnungsamtes, Matthias Remus, Mitarbeiter des Bauhofes, des Sachgebietes Grünanlagen und der Spielplatzbeauftragte der Stadt. „Wir kennen die Bilder aus dem Internet“, sagt Matthias Remus. „Es ist richtig, so sieht es hier manchmal aus.“ Normalerweise verlassen die letzten Kinder mit ihrer Begleitung so gegen 17 Uhr den Spielplatz. Dann kommen die Jugendlichen.

Mitarbeiter des Optikparks, die den Bismarkturm betreuen, haben das auch schon beobachtet. „Zumeist sitzen die Jugendlichen an den Kaskaden und auf dem Spielplatz“, sagt Jörg Zietemann. Allerdings sorge die Stadt täglich dafür, dass im „Echsenland“ sauber gemacht wird. „Jeden Tag in der Frühe kommen wir her und reinigen das Areal.“

Jetzt auch am Wochenende

Am Wochenende blieb der Unrat liegen – bisher. „Nun machen wir auch am Wochenende sauber“, sagt Matthias Remus. Da die Tore zu dem Spielplatz offen sind, könne jeder auf den Platz – auch in den Nachtstunden.

Die Farbe blättert ab. Quelle: Joachim Wilisch

Das Tor lässt sich zwar leicht verschließen. „Aber dann müssten auch die anderen Zugänge am Zaum verschlossen werden. „Wenn mir jemand Geld gibt, dann können wir den Platz und die anderen Tore am Abend verschließen und am nächsten Tag öffnen“, sagte Remus. Er bezweifelt, dass ein verschlossenes Tor die jugendlichen Randalierer abhält. „Die Erfahrung ist, dass dann der Zaum kaputt gemacht wird oder die jungen Leute über den Zaun steigen.“ Letztendlich müsse der Ordnungsdienst dann auch kontrollieren.

Geräte sind sicher

Die Sicherheit der Spielgeräte sei gewährleistet, sagen die Verantwortlichen der Stadt Rathenow. Jedes Jahr prüfe der TÜV die Spielgeräte. „Dazu kommen unsere eigenen Sicherheitsprüfungen“, erläutert Jörg Zietemann. Sei etwas kaputt, werde es sofort ersetzt.

25 Jahre muss der Spielplatz von der Stadt gepflegt werden. Es gab Fördermittel, die ansonsten verfallen. Nach drei Jahren sind die Teile nicht mehr besonders schön anzusehen. „Wir müssen das Holz abschleifen und die Geräte neu streichen“, sagt Remus. Wie Jörg Zietemann sagt, könne das im kommenden Jahr auf den Arbeitsplan.

Nicht nur im „Echsenland“

Probleme mit den Hinterlassenschaften von jungen Leuten gibt es auch auf anderen Spielplätzen in Rathenow. Und nicht nur da. Auch auf der Weinberg-Brücke sind die Spuren der Nacht-Orgien stets zu sehen, klagen Gäste des Optikparks, die anschließend zum Weinberg hinübergehen.

Der Spielplatz Echsenland auf dem ehemaligen Buga-Gelände ist sanierungsbedürftig. Quelle: Joachim Wilisch

Für die Stadtverwaltung gibt es derzeit keine andere Möglichkeit , als den Appell an die Vernunft. Und der tägliche Reinigungsmarathon durch das „Echsenland“.

Von Joachim Wilisch