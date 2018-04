Zur Kommunalwahl 2019 - Kaiser will Wählergemeinschaft gründen

Nachdem er bei der Bürgermeisterwahl in Rathenow immerhin 800 Stimmen einsammelte, fühlt sich Christian Kaiser vom so genannten Bürgerbündnis Havelland darin bestärkt, zur Kommunalwahl 2019 für die Stadtverordnetenversammlung Rathenow zu kandidieren. Diese Absicht hatte er bereits kurz nach der Bürgermeisterwahl im Februar bekundet.

Interesse bekundet

Am Dienstag erklärte er auf einer öffentlichen Kundgebung des Bürgerbündnisses Havelland, dass er mit einer eigenen Wählergemeinschaft eine Liste bilden will. Damit stellte er sich der Vermutung entgegen, er werde eventuell eine AfD-Liste zur Kommunalwahl anführen. Die AfD hatte bei der Kommunalwahl 2014 in Rathenow keine Rolle gespielt. Anders in Premnitz und im Kreistag, wo die Partei seitdem vertreten ist.

Weil Christian Kaiser auch AfD-Treffen in Rathenow besuchte, glaubten Beobachter der Szene, er werde sich der Gauland-Partei anschließen. Ob es nun eine Wählergemeinschaft mit AfD-Mitgliedern und Kandidaten vom Bürgerbündnis gibt, ob das Bürgerbündnis alleine auf eigene Rechnung kandidiert oder ob es weitere Überlegungen gibt – das blieb am Dienstag offen.

25 bis 30 Teilnehmer

Auf dem Märkischen Platz hatten sich 25 bis 30 Teilnehmer versammelt. Nicht alle Kundgebungsteilnehmer kamen aus Rathenow. Sie trafen aus Premnitz, Brandenburg an der Havel, Berlin und anderen Orten ein. Viele sind seit längerer Zeit auch bei „Pegida“-Gruppen aktiv. Einige der Demonstranten auf dem Märkischen Platz machten ebenfalls deutlich, zur Kommunalwahl kandidieren zu wollen.

Die Kundgebung stand unter dem Motto: „Merkel muss weg“. Sie sollte offenbar an ähnliche Veranstaltungen in Hamburg, Mainz und Berlin anknüpfen, die seit kurzem regelmäßig stattfinden. In den kommenden Wochen plant Kaiser mit dem Bürgerbündnis offenbar wieder öfter auf dem Märkischen Platz zu stehen. Alle zwei Wochen – nunmehr am Montag – sollen die Kundgebungen sein.

Viele Fragen an die Verwaltung

Kommunalpolitisch fällt Christian Kaiser derzeit in der SVV Rathenow dadurch auf, dass er regelmäßig viele Fragen offiziell an die Stadtverwaltung richtet. Es ist fast ein Ritual. Denn die Fragen werden in den seltensten Fällen direkt beantwortet. Kaiser bekommt seine Replik stets schriftlich.

Im Bürgermeisterwahlkampf war Christian Kaiser aufgefallen, weil er forderte, den Optikpark zu schließen, falls die Kosten dafür nicht gedeckelt werden können. Er hatte auch den Abriss der Weinbergbrücke ins Spiel gebracht.

Von Joachim Wilisch