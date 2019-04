Rathenow

Kinder können sich darüber freuen, dass ihre ausgemalten Osterbilder in den Zügen der Hanseatischen Eisenbahn GmbH auf der RB 33 von Stendal nach Tangermünde und auf der RB 34 von Stendal nach Rathenow ab sofort bis nach Ostern als Ausstellungsstücke mitfahren.

Die Erzieher aus der Rathenower Kita Olga Benario hatten sich bereit erklärt, den Kindern die Motive zu Ostern zum Ausmalen zur Verfügung zu stellen. Es beteiligten sich 41 Kinder von 2 bis 7 Jahren, darunter waren auch Kinder mit Handicap.

In der Kita sind derzeit 146 Kinder in zehn Gruppen. Am vergangenen Freitag fand in der Tagesstätte eine kleine Siegerehrung statt. Alle Kinder waren begeistert und erhielten kleine Überraschungen, darunter Gummibärchen und einen Bastelbogen.

„Wir haben das dieses Jahr zum ersten Mal angeboten. Das es so gut ankommt, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Antje Pelikan, Sprecherin der Hanseatischen Eisenbahn. Auch in der Prignitz habe diese hatte diese Aktion Begeisterung zum Malen bei den Kindern geweckt.

Von MAZ