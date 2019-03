Rathenow

Was das Kinder- und Jugendparlament den Rathenower Stadtverordneten am Mittwoch vorgesetzt hat, verdient allen Respekt. Und da ist es durch nichts, aber auch gar nichts gerechtfertigt, an der einen oder anderen Stelle herumzukritisieren, wie es aus Teilen der Stadtverordnetenversammlung zu vernehmen war. Vier Vorschläge sollen die Stadt besser und lebenswerter machen. Zu Schulinvestitionen, Ordnung und Sicherheit, Stadtimage und Tourismus haben sich die Jugendlichen intensiv und in mehreren Gesprächs- und Diskussionsrunden Gedanken gemacht. Den erwachsenen Kommunalpolitikern sei dringend ans Herz gelegt, die jungen Leute nicht zu enttäuschen. Denn sie zeigen Interesse an ihrer Stadt und an Kommunalpolitik. Und wenn es dabei nicht so formal zugeht, wie das Juristen gerne sehen, dann ist das auch sympatisch. Wie schön wäre es, wenn die jungen Leute irgendwann an eine,m Havelstrand liegen, von dem sie wissen: das haben wir auf den Weg gebracht. Darum noch einmal: Hut ab!

Von Joachim Wilisch