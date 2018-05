Rathenow

Am 1. Juni (Freitag) von 14 Uhr bis 17 Uhr heißt es: Kindertag im Optikpark. Die Kinder haben an dem Tag auf dem ehemaligen Landesgarteschaugelände am Schwedendamm das Kommando.

Elfis Balzer und Joachim Muus, beide führen Im Optikpark die Geschäfte, haben jetzt schon einmal verraten, was die Gäste erwartet. „Das Grüne Klassenzimmer öffnet seine Türen und hält jede Menge Aktionen und Attraktionen für kleine und große Besucher bereit“, so Joachim Muus.

Wiese am Eichen-Dreieck

Dazu gehört, dass auf der Optikpark-Wiese am Eichen-Dreieck, unter den großen Eichenbäumen schräg gegenüber vom Blauen Café mehrere unterhaltsame Stationen aufgebaut sein werden.

Elfie Balzer hat schon einen Einblick: „Geschicklichkeit kann beim Kartoffel-Hindernislauf und Erbsen-Zielspucken, bei Balancier-spielen, Sackhüpfen, einer Fußballwand sowie beim Drei-Bein-Lauf unter Beweis gestellt werden.“

Das Glücksrad dreht sich

Aber das ist noch lange nicht alles. Eine Schmink-Station verwandelt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Fantasiewesen. Und das Glücksrad wartet mit kleinen Preisen auf.

Der Optikpark ist nicht nur am Kindertag ein Park für Kinder. Die Spielgeräte auf den Spielplätzen laden zum Abenteuer ein. Das gilt umso mehr für die Zeit nach dem Programm zum Kindertag. Muus: „Allen voran das riesige, luftgefüllte Hüpfe-Kissen ist immer wieder ein Heighlight für Kinder.“

Die Eltern aufs Floß

Der Kindertagbesuch im Optikpark ist erschwinglich. Kinder vom 11. bis zum 17. Lebensjahr zahlen einen Euro, Kinder unter elf Jahre haben freier Eintritt. Erwachsene zahlen fünf Euro und bekommen dafür außerdem eine Floßfahrt auf einem wild-romantischen Havel-Altarm. Mit Kombi-Besuch auf dem Bismarkturm sind sechs Euro zu bezahlen.

Wer auf dem Weinberg war und in den Park will, der kann nun auch wieder das so genannte Südtor nutzen, das nach der Saisoneröffnung zunächst geschlossen war.

Von Joachim Wilisch