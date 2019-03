Rathenow

Nach Monaten des Stillstandes gehen die Arbeiten zur Sanierung der Kita Neue Schleuse in Rathenow-West nun zügig voran. Nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus sind die Unterböden im alten Teil der Kita gelegt. Auch die neuen Elektroleitungen sind installiert, die Fenster eingebaut. Die Putzarbeiten stehen vor dem Abschluss, der Estrich soll in den kommenden beiden Wochen gegossen werden, die Heizungsbauer stehen auch schon in den Startlöchern. Später werden die Sanitärräume und der Küchenbereich erneuert. Und der Maler muss auch noch durch.

Ehrgeiziger Termin

Es geht also Schlag auf Schlag. So muss es auch sein. Denn nach Planung der Stadt soll die gesamte Kita Anfang Mai wieder genutzt werden können. Damit dieser ehrgeizige Termin gehalten werden kann, darf nichts mehr schief gehen.

Klappt es mit der Wiedereröffnung Anfang Mai, hätte die Sanierung des alten Kita-Teils genau ein Jahr gedauert. Am 1. Mai-Wochenende des vergangenen Jahres war in er Küche eine Heißwasserleitung geborsten. Der heiße Wasserdampf hatte sich in allen Räumen verbreitet und dort so große Schäden verursacht, dass dieser Teil der Kita gesperrt werden musste. Seitdem wird rund die Hälfte der 70 Kinder in anderen Einrichtungen betreut.

Neue Rohre

Bei der Schadensermittlung stellte sich heraus, dass die im Boden verlegten Heizungs- und Sanitärrohre unbedingt erneuert werden müssen. Dasselbe gilt für die Elektroanlage.

Diese Planung und Ausführung dieser Arbeiten, die zu den durch den Wasserschaden verursachten Reparaturen dazukommen, haben nach Auskunft des Bauamtsleiter dazu geführt, dass die Kita rund vier Monate später fertig wird als ursprünglich geplant.

Die Arbeiten sind in vollem Gang. Quelle: Markus Kniebeler

Am Montag hat Matthias Remus die Eltern in der Kita über den Stand der Arbeiten informiert. „Die Stadt ist zurecht dafür kritisiert worden, die Betroffenen des Schadens nicht ausreichend über die Vorgänge in der Kita und die entstandenen Komplikationen informiert zu haben“, gesteht der Bauamtsleiter ein. Das wolle man nun besser machen. Und offenbar wird dieses Bemühen honoriert. „Die Eltern haben am Montag Verständnis für die geschilderten Schwierigkeiten gezeigt“, so Remus.

Vorher gab es Ärger

Bis dahin hatte es allerdings auch viel Ärger gegeben. Immer wieder hatten sich Elternvertreter in Leserbriefen an diese Zeitung gewendet, weil sie sich schlecht oder überhaupt nicht informiert fühlten. Und Kommunalpolitiker, die sich in der Kita umsahen meldeten Zweifel an, ob die Sanierung schnell vonstatten geht.

Seit Monaten müssen die Kinder, die eigentlich in der Kindertagesstätte in Rathenow West betreut werden, in provisorischen Räumen verharren. Die Platzverhältnisse sind unbefriedigend, was ebenfalls zur Verärgerung beitrug.

Nun ist ein Ende in Sicht, so Matthias Remus.

Von Markus Kniebeler