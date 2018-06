Rathenow

Die Bewohner der Kita „Haus der Kleinen Strolche“ verbringen ihre Tage derzeit unter erschwerten Bedingungen. Seit Ende Februar ist das Gebäude am Fuß des Weinbergs eine Großbaustelle. Lärm und Staub beeinträchtigen seitdem den Kita-Alltag erheblich.

Aber allmählich kommt das Ende der Belastung in Sicht. Mitte August, nach Ende der zweiwöchigen Schließzeit, sollen die Arbeiten nach Auskunft von Bauamtsmitarbeiterin Heike Sprenger, die das Vorhaben betreut, abgeschlossen werden. Dann wird die Kita schöner, aber vor allen Dingen sicherer sein.

Rund 500 000 Euro werden investiert, um das 1953 errichtete Kitagebäude brandschutztechnisch auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu gehört, dass die Türen, die vom Treppenhaus in die Flure abgehen, gegen neue, brandschutzsichere Türen ausgetauscht werden.

Die größte Herausforderung ist allerdings die Herstellung des zweiten Fluchtweges. Um diese gesetzlich Vorschrift umzusetzen, wird sich das Bild des Gebäudes verändern: An jeder Giebelseite der Kita wird ein stählerner Treppenturm errichtet, über den man aus dem 1. Obergeschoss nach unten gelangen kann.

Fluchtweg über den Balkon

Im Alarmfall führt der Fluchtweg aus den Räumen im Obergeschoss auf den Balkon an der Vorderfront. Von dort gelangt man zu einem der beiden Treppentürme. Weil der Balkon in einem schlechten Zustand war, muss er von Grund auf saniert werden. Boden, Stützen, Geländer, Handläufe – überall wird Hand angelegt. Und weil es im Winter im Falle eines Alarms noch dunkel sein kann, muss eine Beleuchtung auf dem Balkon installiert werden.

In diesem Zuge werden Schäden an der Fassade ausgebessert. Weil die Handwerker ohnehin die für die Verlegung von Elektroleitungen aufgebrochenen Bereiche nachputzen müssen, werden andere Stellen, an denen der Putz bröckelt, gleich mitrepariert. Außerdem werden die Fensterbänke erneuert.

Arbeiten in die Abendstunden verlegt

Ohne Arbeit während des laufenden Kitabetriebes kann eine solch umfangreiche Sanierung nicht bewältigt werden. Aber um die Belastung für Kinder und Erzieher zu reduzieren, waren die Baubetriebe bereit, Arbeiten in die Nachmittags- und Abendstunden zu verlegen. Sogar samstags sei gearbeitet worden, lobt Heike Sprenger.

Wenn am 30. Juli die zweiwöchige Schließzeit beginnt, werden die Bauleute in der leeren Kita zum Endspurt ansetzen. Dann werden die letzten Arbeiten im Inneren erledigt. Und auch der holprige Fliesenstreifen draußen vor der Vorderfront soll erneuert werden. Der Großteil der Investition – 450 000 Euro – wird mit Fördergeld aus dem 1. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz bestritten. Die Stadt Rathenow steuert den gesetzlich vorgeschriebenen Eigenanteil bei – rund 50 000 Euro.

Von Markus Kniebeler