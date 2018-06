Rathenow

Udo Fiege und Bernhard Sedler sind zufrieden. Die beiden Männer, die im Rathenower Segelsportverein 1952 e.V. aktiv sind, blicken vom Vereinsgelände am Baumschulenweg auf die Schliepenlanke und freuen sich über die Qualität des Gewässers.

„Das Wasser ist merklich sauberer geworden“, sagt der Vereinsvorsitzende Bernhard Sedler. Seit dem Anschluss der Lanke an den Hauptstrom der Havel könne man es wieder wagen, ins Wasser zu springen. Das habe man vor der Öffnung des Dammes nicht gewagt. „Das war ein stehendes Gewässer, das im Sommer auch schon mal gestunken hat“, berichten die Freizeitkapitäne. Freiwillig sei man da nicht reingesprungen.

Gut zwei Jahre ist es her, dass der Damm, der den Altarm vom Hauptstrom der Havel trennte, geöffnet wurde. Jahrelang hatten die Mitarbeiter des Instituts für Fluss- und Auenökologie des Naturschutzbundes auf diesen Tag hingearbeitet. Seit Ende Februar 2016 fließt das Wasser wieder durch den Altarm. Und macht die Mitglieder der Bootsclubs, die an der Lanke liegen, froh.

Weitere Versandung gestoppt

Auch Rocco Buchta, der Leiter des Renaturierungsprojekts Untere Havel, zieht eine positive Zwischenbilanz. Für eine endgültige Bewertung sei es noch zu früh, sagt er. Die werde man in ein bis zwei Jahren vornehmen. Dennoch seien bestimmte positive Effekte jetzt schon sichtbar. „Das Wasser fließt endlich wieder“, sagt er. Eine weitere Versandung sei damit gestoppt. Das habe positive Effekte auf den gesamten Lebensraum.

Buchta berichtet vom Anschluss eines Havel-Altarmes bei Havelberg, wo diese positiven Effekte bereits nachweisbar seien. „Bei einem Testfischen sind dort Fischarten zutage befördert worden, die dort vorher nicht anzutreffen waren“, sagt Buchta. „Döbel und Aland fühlen sich dort wieder wohl“. Vor dem Anschluss seien dort nur noch jene Arten nachgewissen worden, die in sauerstoffarmen, vermodderten Gewässern zurecht kommen.

Durchfahrt für Boote mit Tiefgang nicht möglich

Alles bestens also, oder? Nicht ganz. Die Bootsbesitzer würden ganz gerne die Stelle, wo früher der Damm war, durchfahren, um in die Havel zu gelangen. Das sei aber nur mit Booten möglich, die einen geringen Tiefgang haben, sagt Udo Fiege. Bei allen anderen bestehe die Gefahr, im Schlick stecken zu bleiben. „Da hätte man bei der Beseitigung des Damms ruhig ein bisschen mehr wegbaggern können“, meint er.

Rocco Buchta erklärt, dass man die Sohlhöhe des Durchlasses bewusst höher belassen habe als die Sohlhöhe in der Lanke. So soll verhindert werden, dass Schlick in den Hauptstrom der Havel geschwemmt wird und dort möglicherweise die Schifffahrt behindert. Diese Auflage habe das Wasserstraßen und Schifffahrtsamtes vor dem Durchstich erteilt.

Tragisch ist das alles nicht. Denn der Umweg, den die Bootskapitäne auf sich nehmen müssen, wenn sie havelaufwärts wollen, hält sich in Grenzen. Sie nehmen den Weg, den sie vor dem Anschluss der Lanke genommen haben. Das sind nur ein paar hundert Meter mehr.

Von Markus Kniebeler