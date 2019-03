Rathenow

Die Pendler im Havelland sind auf eine gute Bahnanbindung angewiesen. Darauf besteht der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Koch ( Brieselang). Es sei daher wichtig, dass Bürger sich auf Aussagen von Regierungsmitgliedern bezüglich des Ausbaus der Lehrter Bahn verlassen können. Koch hatte sich deshalb gemeinsam mit seinem Kollegen Rainer Genilke mit einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt, um Auskunft darüber zu erhalten wie das Land Brandenburg den Ausbau der Lehrter Bahn unterstützt.

Falsche Versprechungen

„Finanzminister Görke hatte einen Ausbau der Lehrter Bahn und einen Halbstundentakt bis 2022 in Aussicht gestellt“, so Koch. „Wie sich nun zeigt, war diese Aussage – wie von Bahnexperten auch geäußert – von Anfang an unhaltbar. Leere Versprechungen sind der falsche Weg, um die Bahnanbindung zu verbessern, sondern entschlossenes Handeln.“

In der Antwort auf den Fragenkatalog sei, so Koch, von entschlossenem Handeln der Landesregierung jedoch nichts zu merken. So werde auf die Frage, wann die Landesregierung Initiativen unternommen habe, um die Planungen zu beschleunigen, lediglich auf eine Bürgerinformationsveranstaltung der Bahn verwiesen. Eine Vereinbarung mit der Bahn über den Halbstundentakt existiert ebenfalls nicht, sondern nur eine Absichtserklärung im Landesnahverkehrsplan.

Der Landtagsabgeordnete Michael Koch aus Brieselang. Quelle: Norbert Stein

Nur an einer Stelle werde Ministerin Schneider konkret: für Nennhausen und Buschow sei kein Halbstundentakt geplant. „Die Landesregierung muss sich dafür einsetzen, dass ebenfalls die Bahnhöfe in Nennhausen und Buschow halbstündig angefahren werden“, fordert Koch. „Hier ist es die originäre Aufgabe der Landesregierung, gegenüber der Bahn die Interessen der Bürger zu artikulieren.“

Nicht angefragt

Corrado Gursch, Kreistagsabgeordneter für das Westhavelland macht unmissverständlich deutlich, dass die Rathenower spätestens mit dem Fahrplanwechsel 2022 einen 30-Minuten-Takt nach Berlin erwarten. „Auf der Bürgerinformationsveranstaltung der Bahn diese Woche in Rathenow wurde von der Bahn gesagt, dass das Land als Besteller der Verkehrsleistungen Herrin des Verfahrens ist. Bisher hat das Land noch nicht einmal den Halbstundentakt in der Hauptverkehrszeit bei der Bahn angefragt.“

Von Joachim Wilisch