Rathenow

Keine Frage, Rathenow braucht einen Ort, an dem man sich über das Werden der Stadt informieren kann. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen von einem Event zum nächsten hetzen, müssen Möglichkeiten des Innehaltens und der (Rück) Besinnung vorgehalten werden. Natürlich wird nur ein Teil der Menschen diese nutzen. Aber jenen, die sich für eine Weile ausklinken wollen aus dem rasenden Alltagsgeschehen; jenen, die sich interessieren für ihre Umgebung und deren Entwicklung, muss ein Angebot gemacht werden. Ideal wäre es, wenn – wie in anderen Städten praktiziert – ein künftiges Heimatmuseum mit der Touristinformation unter einem Dach vereint werden könnte. Dort würden sich der Drang nach Aktuellem und die Neugier auf Vergangenes auf elegante Weise ergänzen. So weit ist Rathenow noch nicht. Aber man wird ja mal träumen dürfen.

Von Markus Kniebeler