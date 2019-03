Rathenow

Eine Lesung am Vorabend des Internationalen Frauentags, die Kultur, Unterhaltung und Raum für Diskussion bietet, war die Idee zur Veranstaltung in der Stadtbibliothek. Dass die rund 80 Plätze restlos ausgebucht waren, zeigt, das Interesse am Thema ist groß.

Das mag unter anderem der Anziehungskraft des märkischen Dichters geschuldet sein. Mit Sicherheit aber auch der Tatsache, dass der Bedarf an anspruchsvollen Veranstaltung zur Frauenwoche hoch ist.

Das wurde deutlich als Schauspielerin Carmen-Maja Antoni kritisierte, der Frauentag in Berlin sei nun Feiertag, aber Veranstaltung, in der Frauen gewürdigt werden, gebe es keine. „Das ist in Rathenow auch so“, tönte aus dem Publikum.

Es stimmt, das Angebot zur Frauenwoche im Westhavelland ist verbesserungswürdig. Dennoch sollten Frauen nicht darauf warten, dass etwas für sie organisiert wird. Wer Gleichberechtigung möchte, der sollte für diese einstehen und aufstehen. Wir haben es selbst in der Hand – jeden Tag, nicht nur am 8. März.

Von Christin Schmidt