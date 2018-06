Rathenow

Hat der Kreistag durch die Hintertür die Wiedereröffnung eines Flüchtlingsheimes beschlossen? Die Kreistagsabgeordneten der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) meinen, dass das so ist. Die anderen Parteien und Gruppen im Kreistag folgen der Argumentation, dass das Heim, um das es am Montag bei der letzten Sitzung des Kreistages vor der Sommerpause ging, nie vom Netz genommen und damit nie geschlossen wurde. Vielmehr habe man die Gebäude vorübergehend nicht genutzt.

Mehr Personal

Die Vorlage für die Kreistagsabgeordneten war im Grunde unproblematisch. In verschiedenen Bereichen benötigt die Kreisverwaltung mehr Personal und bat darum, den Personalbestand aufzustocken. Wären da nicht auch Stellen für das Flüchtlingsheim in Schönwalde dabei gewesen.

Landrat Roger Lewandowski Quelle: JACQUELINE STEINER

Dieses war zuletzt nicht mehr bewohnt. „Wir sind aber gezwungen, ausreichend Platz für Flüchtlinge vorzuhalten“, sagte Landrat Roger Lewandowski. 91 Prozent der Einrichtungen im Havelland seien ausgelastet. Von 1142 belegten Plätzen sind 201 Personen zuzuordnen, die eigentlich nicht mehr ins Wohnheim gehören, weil sie als anerkannte Flüchtlinge in eine Wohnung ziehen müssen.

Land geht von 388 Ankünften aus

Um zu vermeiden, dass diese Leute obdachlos werden, weil sie keine Bleibe finden, sind sie weiter in den Heimen. Da das Land aber für den Kreis von 388 Neuankünften ausgeht, muss der Kreis diese Plätze vorhalten. „Dafür müssen wir das Heim wiedereröffnen und dafür brauchen wir Personal.“

Gerald Hübner von der AfD sieht hingegen einen „ungebremsten Flüchtlingsstrom“ auf den Landkreis zurollen. Darum solle das Heim wieder öffnen. Er geht davon aus, dass der Kreistag die Wiederinbetriebnahme offiziell beschließen muss. „Durch die Hintertür über zusätzliche Personalstellen lehnen wir das ab.“ Donnernder Applaus bei der AfD-Fraktion und Hübner lässt in seiner Ansprache keinen Zweifel: einer Wiederinbetriebnahme hätte seine Partei so oder so nicht zugestimmt.

Von links: Gerald Hübner, Kai Berger (AfD) Quelle: Bernd Geske

Da trifft es sich gut, dass die brandenburgische Sozialministerin Diana Golze (Linke) im Kreistag sitzt und Zahlen für das ganze Land Brandenburg parat hatte: „Im Jahr 2016 kamen 11016 Flüchtlinge, im Jahr 2017 4 904 und im Jahr 2018 bisher 1971 – ich kann den ungebremsten Zustrom, den die AfD sieht, nicht erkennen.“

Gerald Hübner hingegen rechnete vor: „Nach Aussagen des Kreises leben hier 175 Flüchtlinge, die ausreisepflichtig sind. Die fehlende Kapazität und Zahl der Ausreisepflichtigen stimmen somit nahezu überein, die Wiederbelegung des Übergangsheimes ist mit der Nichtabschiebung ausreisepflichtiger, illegal hier lebender Migranten erklärt.“

Aufgabe des Kreises

Michael Koch (CDU) machte die Rechtspopulisten darauf aufmerksam, dass der Landkreis vom Land die Aufgabe zugewiesen bekommen habe, für die Unterbringung der Flüchtlinge zu sorgen. „Wenn wir hier Personal genehmigen, so geht es in erster Linie darum, dass der Kreis seine Aufgaben erfüllt.“ Und Harald Petzold (Linke) sekundierte: „Was die AfD da macht, das geht gar nicht.“

Wolfgang Seelbach (Bündnis 90/Die Grünen) meldete sich am Tag nach der Kreistagssitzung mit einer Erklärung zu Wort: „Bekanntermaßen gibt es in Gesellschaft und Politik unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie wir auf den Einwanderungsdruck reagieren sollten. Das wird dann letztlich im Bundestag entschieden. Allerdings gab es bisher weitgehend Konsens darüber, dass Flüchtlinge, die unserem Kreis Havelland anvertraut werden, selbstverständlich Unterkunft und Betreuung erhalten. Wenn die AfD jetzt die notwendigen Stellen für die Unterkunft Erlenbruch ablehnt und damit zugewanderten Menschen in Not diese einfachsten humanitären Maßnahmen verweigern will, kocht sie ihr politisches Süppchen auf Kosten derer, die dringend unsere Hilfe benötigen.“

Einzelabstimmung gefordert

Die AfD hatte den Antrag gestellt, über jede einzelne Stellenbesetzung abzustimmen. Das hätte ihr Gelegenheit gegeben, allen Wünschen zuzustimmen – außer den Stellen für das Flüchtlingsheim. Das aber lehnte der Kreistag ab. Und damit folgte daraus, dass die AfD dem Stellen-Gesamtpaket die Zustimmung verweigerte.

Für Landrat Lewandowski bleibt das eine Fußnote, denn eine breite Kreistagsmehrheit genehmigte den Personalplan.

Von Joachim Wilisch