Die Volkshochschule ( VHS) Havelland wird 100 Jahre alt. Das Jubiläum der Gründung soll zwar erst am 21. Oktober gefeiert werden, die Bildungseinrichtung widmet aber schon das ganze Jahr 2019 über diverse Kurse und Veranstaltungen diesem Ereignis. So wie viele andere Volkshochschulen in Deutschland auch, war zum Beginn der Weimarer Republik die Volkshochschule in Rathenow 1919 gegründet worden.

Keine verklärte Rückschau

100 Jahre Bildung in öffentlicher Verantwortung sollen gewürdigt werden, teilt die Volkshochschule Havelland mit. Das solle aber weniger durch eine verklärte Rückschau getan werden als vielmehr durch Bildungsthemen, die in die Zukunft weisen. Als Motto ausgewählt wurde „100 Jahre VHS – Wissen teilen“.

Als Nachkriegs-Gründungsdatum der Kreisvolkshochschule Rathenow ist der 1. Oktober 1948 überliefert. In den Chronik-Blättern der Stadt steht darüber: „Im Herbst 1948 konnte zum ersten Male die Volkshochschule in Rathenow ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Es fanden 13 Lehrgänge mit 624 Hörern statt.“ Mit Beginn der fünfziger Jahre entstanden als Außenstellen viele Betriebsvolkshochschulen, beispielsweise den Rathenower Optischen Werken, bei Bastfaser Rhinow, Maschinenbau Mögelin, Mewa Reißverschluss sowie EKM Kesselschmiede und Apparatebau.

Das Motto lautet „Lust auf Zukunft?“

Nicht mit einem Blick zurück, sondern einem Blick auf die nächsten 100 Jahre will die Volkshochschule in den zehn Monaten bis zu ihrem Geburtstag unter der Rubrik „Lust auf Zukunft?“ mit ihren Gästen und eingeladenen Experten spezielle Themen diskutieren.

In der ersten Veranstaltung am Mittwoch, dem 16. Januar, heißt es ab 18 Uhr: Gemeinsam für Bienen, Hummeln und Co – gegen Insektensterben. In Webinaren am 11., 14. und 27. März geht es um Künstliche Intelligenz, Kohleausstieg statt Klimakrise und die Frage, wie die Plastikflut in den Meeren gestoppt werden kann. Am Mittwoch, dem 22. Mai, wird die Frage behandelt, wie man alt werden kann.

Ausstellung über die Havel

Unter dem zum Jubiläum gehörenden Motto „Lust auf Zukunft“ steht auch die Ausstellung „Aufatmen. Die Havel erleben“ des Naturschutzbundes Deutschland, die vom 29. März bis zum 20. Juni in der Volkshochschule an der Bammer Landstraße 10 gezeigt wird. Auf einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, dem 10. April, spricht ab 18 Uhr Rocco Buchta, Projektleiter der Havel-Renaturierung. Vorgestellt wird die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt in der Unteren Havelniederung.

Das Deutsche Historische Museum in Berlin widmet sich in einer Ausstellung ab 5. April dem Thema „ Weimar – vom Wesen und Wert der Demokratie“. Es geht um die Weimarer Republik, deren Verfassung vor 100 Jahren verabschiedet wurde. Am 11. Mai gibt es dort exklusiv für die Brandenburgischen Volkshochschulen eine Sonderführung.

Über alle Veranstaltungen und Rückblicke auf ihre Vergangenheit berichtet die Volkshochschule Havelland auf ihrer Internetseite.

Von Bernd Geske